Opět jste vyhráli volby, navíc jste si polepšili procentuálně i v počtu mandátů. Panuje maximální spokojenost?

Ano, bylo by troufalé říct, že nejsme spokojení. Jsem skutečně rád. Berte to tak, že je tu nový subjekt, a to Piráti. Díky tomu se hlasy rozmělnily a třicet procent hlasů v součtu znamená pouze dvě křesla navíc.

Pokud po sečtení hlasů voliče něco překvapilo, bylo to oznámení, že do koalice přibíráte sociální demokracii, přitom nadpoloviční vliv v zastupitelstvu byste dokázali mít potenciálně i ve dvou, natož ve čtyřech. Jaký je důvod?

Doba, která je před námi, bude náročná. Nově vznikající čtyřkoalice bude ustavena na původním formátu a rozšířena o koaličního partnera TOP 09 a o sociální demokracii.

Z jakého důvodu jste při rozšíření koalice sáhli po ČSSD? Nabízeli se třeba ještě Piráti…

Je to vyústění dohody, která má delšího trvání. Už nějaký čas jsme se bavili o tom, jak to udělat. Důvod je ale jasný a prostý – je to o zkušenostech, které jsou v tom, co nás čeká, na straně ČSSD významné. S Petrem Kajnarem jsme dlouho spolupracovali, už když jsem byl děkan a rektor. Velká pozornost se navíc bude ubírat na Karvinsko, kde je primátor právě ze sociální demokracie, takže to vnímám jako velmi přirozený postup. Budu ale velmi rád, když budeme s Piráty spolupracovat, jedna věc je totiž kritizovat, druhá věc je věci tvořit. A já jim nyní dávám možnost tvořit s námi dohromady.

Jakou podobu by možná spolupráce mohla mít?

S Piráty jednáme, ale nemůžeme tvořit národní frontu a rozšiřovat už tak početnou koalici. Pevně věřím, že najdeme společnou platformu, protože nejsem zastánce urputného oportunismu. Naopak si myslím, že bychom měli fungovat ve shodě. Určitě Piráti dostanou nabídku na předsedání kontrolního výboru.

Objevily se při jednáních se stávajícími koaličními kolegy Jakubem Unuckou a Lukášem Curylem nové body, které bylo třeba zohlednit?

Řekl bych, že ano. Z hlediska počtu získaných hlasů má nyní oproti minule převahu ODS, takže ODS bude mít dva náměstky hejtmana a jednoho radního, KDU-ČSL pak dva náměstky. To je ten základní posuv. Také jsme se domlouvalio změně v našich resortech – jedná se o resorty energetiky a chytrých řešení. Budeme transformovat pouhelnou krajinu, a to je věc, která by měla mít vyčleněného samostatného náměstka.

Jak to, že z pohledu hnutí ANO jste v koaličním vyjednávání nijak viditelně nereflektovali to, že jste si oproti minule polepšili?

Je to o věcných řešeních. Regionální politika je jiná než národní, která mi připadá příliš ideologicky orientovaná. Máme tu problémy, o které se musíme starat, musíme pro to vybrat ty správné lidi. O tom je samospráva a v tom spočítá ta klíčová motivace.

Kdy byste chtěli mít definitivně podepsanou koaliční smlouvu?

Jsem toho názoru, že tyto věci je třeba řešit rychle, navíc je tady nouzový stav, takže je nutné mít co nejdříve ustavené nové zastupitelstvo, aby mohlo přijímat další rozhodnutí. Zcela evidentně budeme muset řešit to, co se děje kolem nás, tedy pandemii. Koaliční dohodu bych chtěl mít podepsanou zítra odpoledne.

Je někdo, kdo vás ve volbách vyloženě zklamal?

Abych byl upřímný, tak jsem ve výsledcích voleb neviděl nic, co by mě zásadně překvapilo. Možná jsem očekával, že Piráti mohou získat více hlasů, protože v průzkumech byli před ODS, nakonec ale zůstali za nimi. Možná toto jsem čekal trochu jinak.

A čekal jste navzdory epidemiologické situaci i to, že oproti volbám z před čtyř let volební účast ještě naroste o několik málo procent?

Jsem za to rád a chtěl bych lidem poděkovat. Doba je nelehká, a to, že přišli k volbám v takovém počtu, mě posílilo v názoru, že si váží toho, co se pro ně dělá. Beru to velmi pozitivně a chtěl bych jim moc poděkovat, že k volbám přišli, i když nehlasovali zrovna pro nás.