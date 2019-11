Jachtařská sezona na Slezské Hartě skončila. Majitelé lodí musí každoročně své jachty vytáhnout z vody a odvézt, od listopadu by na hladině neměla být žádná.

Jachtařům na Slezské Hartě skončila sezona, museli tedy vytáhnout své lodě z vody a odvézt k zazimování. | Foto: Tomáš Svoboda

Jachtaři používají pro spouštění lodí do vody a pak pro jejich vytahování staré asfaltové silnice, které nyní končí pod hladinou. Přívěsný vozík s lodí se spustí po cestě dostatečně hluboko do vody a s lodí jde hned odplout. Jsou to cesty v Leskovci nad Moravicí, v Nové Pláni, Roudně, za lomem u Bílčic, v Mezině a v Razové.