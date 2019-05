Jak by dopadly eurovolby, kdyby hlasovali studenti?

Dnes mají volební právo jen dospělí nad 18 let, ale občas se objevují návrhy na snížení věkové hranice na 16 let. Koho by asi volili mladí? Dokázali by zamíchat výsledky voleb? Ve 255 středních školách po celé republice se konaly volby nanečisto - i v Krnově a v Bruntálu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Studenti bruntálského gymnázia, SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov a také SOŠ Bruntál si vyzkouší ve volbách nanečisto vybrat ze stran, hnutí a koalic, které kandidují ve skutečných volbách do Evropského parlamentu 2019. V Moravskoslezském kraji se do projektu zapojilo 28 škol, kde v úterý 7. května a ve čtvrtek 9. května studenti volí nanečisto. Jan Pátek z Kanceláře Evropského parlamentu v ČR k tomu říká: „Během posledních voleb do Evropského parlamentu, které se konaly v roce 2014, přišlo v ČR k urnám pouhých 18 procent voličů, což byla druhá nejnižší účast. Vůbec nejnižší účast ze všech členských zemí EU pak byla na Slovensku 13 procent. Nezájem o tyto volby často pramení z neznalosti fungování EU jako takové a také z nepochopení toho, jaký dopad má rozhodování Evropského parlamentu na životy nás všech. I proto se Evropský parlament v rámci informační kampaně k evropským volbám snaží oslovit zvláště mladé voliče mimo jiné prostřednictvím celoevropské platformy www.tentokratbuduvolit.eu." Studentské volby se konají od roku 2010 před vybranými reálnými volbami. Průzkumy potvrzují, že hlasování „nanečisto" má pozitivní dopad na zvýšení účasti prvovoličů ve skutečných volbách. Studenti se díky tomuto projektu také seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem. Učí se rozpoznávat nástroje a marketingové triky používané k přesvědčování voličů v předvolebních kampaních. Díky tomu si uvědomují spojitost politiky s médii a reklamou. Chápou význam své vlastní účasti ve volbách a procvičují si, jak formulovat své názory a obhajovat je v diskuzi. Do projektu se školy přihlašují dobrovolně, a dobrovolná je i účast studentů. Volit mohou studenti od 15 let. Organizaci na jednotlivých školách zajišťují volební komise složené ze studentů pod supervizí pedagoga. Studenti mají k dispozici texty o Evropském parlamentu, přehled významných institucí EU, příklady evropské legislativy, vysvětlení zkreslujících výroků o EU i výběr příležitostí, které mladým lidem členství České republiky v Evropské unii přináší. Studenti diskutují o aktuálních tématech jako migrace, brexit nebo situace na Ukrajině.

Autor: František Kuba