Ten vůbec poslední absolvoval 11. října 2017 Ostravar Aréně, kdy sklidil bouřlivé ovace během koncertu se svými přáteli. „Vybavuji si, že mu patřilo velké pěvecké finále na galavečeru, kde se představili třeba Ilona Csáková, Dasha, Petr Kolář a Monika Absolonová. Ten aplaus mám stále v uších, lidé z našeho kraje Karla Gotta milovali,“ uvedl dlouholetý kulturní redaktor Moravskoslezského deníku Břetislav Uhlář.

Po koncertě měl domluvený rozhovor, ve kterém Mistr poděkoval fanouškům. „Když jsem přijížděl do Ostravy, tak jsem si všimnul mnoha předvolebních billboardů. Myslím si, že jedny volby právě proběhly během dnešního večera. Vy, kteří jste přišli sem do haly, jste si už totiž svobodně zvolili. A myslím si, že to byla správná volba. Za ni vám patří ode mne velký a upřímný dík,“ uvedl Karel Gott, který měl právem skvělou náladu.

Galakoncert hvězd v říjnu 2017 v Ostravě:

Koncert byl totiž úžasný. „Když Mistr začal zpívat českou verzi písně Forever Young - Být stále mlád, posluchači si ji začali pobroukávat společně s ním a mladé, ale i dříve narozené fanynky máchaly rukama se světélkujícími mobily nad svými hlavami,“ zavzpomínal Břetislav Uhlář. A přidal i další zajímavost.

V Ostravě Karel Gott nedostával jen kytice a drobné dárky. Kromě bonboniér a čokolád mu fanynky nosily i domácí koláče. „Vždy o nich říkal, že jsou na Ostravsku nejlepší,“ dodal Uhlář.

Na koncertě před dvěma roky nechyběl ani legendární hokejový trenér Vladimír Vůjtek s manželkou Magdou. Oba se pak s Mistrem dokonce v zákulisí setkali.

„Koncert se mi moc líbil, měl spád, všichni účinkující byli výborní. U Karla Gotta oceňuji jeho obdivuhodnou vitalitu, kterou prokázal po všech těch zdravotních peripetiích, které ho před časem potkaly. I proto mu patří můj velký obdiv,“ vysekl tehdy mistrovi poklonu Vladimír Vůjtek, který se ho označil za nejlepšího českého zpěváka všech dob.

Karel Gott v Ostravě, listopad 2012:

Vše k tématu Karel Gott v MS kraji najdete zde