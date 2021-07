ZAŠOVÁ

První písemná zmínka o obci: 1370

Počet obyvatel: 3045

Zajímavosti:

Zrod Zašové se datuje někdy kolem počátku 14. století. Od roku 1985 je součástí Zašové také vedlejší víska Veselá ležící na opačném břehu Rožnovské Bečvy. Přes Zašovou vede hojně využívaná Cyklostezka Bečva, která slouží nejen cyklistům, ale také in-line bruslařům, turistům i běžkařům. Obec se může pochlubit kulturním domem s příjemnou kavárnou a informačním centrem. Ve velkém sále, který lze pronajmout i na rodinné oslavy, se často odehrávají divadla a koncerty. Dominantou obce je pak barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1725 s Trinitářským klášterem. (Zdroj: zasova.cz)

KLÁŠTER

Trinitářský klášter v Zašové tvoří spolu s chrámem Navštívení Panny Marie jedinečný památkově chráněný komplex. Od roku 2016 patří podstatná část bývalého klášterního areálu, který má velmi pestrou minulost, obci Zašová. Vedení vesnice má s tamními budovami velké plány, cílem je místo zatraktivnit a více zpřístupnit místním lidem, turistům i poutníkům.

NOVÁ KNIHA

K 650. výročí vzniku si v Zašové nadělili knihu o obci

V loňském roce uplynulo 650 let od první písemné zmínky o Zašové. Místní lidé měli to štěstí, že významné výročí mohli oslavit. Zašovské slavnosti, na nichž se významné jubileum připomínalo, totiž připadly na první zářijovou sobotu – tedy období uvolněných protiepidemických opatření. „U příležitosti šesti set padesáti let obce jsme vydali knihu, na kterou jsme pyšní. Jmenuje se Zašová v proměnách času a obsahuje historii obce opravdu od prvních zmínek až do dnešních dní,“ přiblížil starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Na přípravě obsáhlé publikace se podílelo přes deset autorů z řad historiků a dalších odborníků. Kdo v ní zalistuje, dozví se například informace o všech významných rodácích, o řemeslech, která jsou či byla se Zašovou spojená nebo také o umění, které se v Zašové provozovalo.

Podobnou knihu chystá vedení obce také pro Veselou, která je dnes zašovskou místní částí, ale až do počátku 80. let minulého století se jednalo o samostatnou vesnici. „Ve Veselé míváme vždy na podzim Svatomartinské veselení, protože je zde kostel svatého Martina. Při této příležitosti by měla kniha s názvem Veselá v proměnách času vyjít,“ prozradil Jiljí Kubrický.

Kromě toho vydala obec také samostatnou knihu fotografií nazvanou Zašová a Veselá v proměnách roku.

SPORTOVNÍ AREÁLY

Do sportovišť investují v Zašové miliony

Nemalé prostředky investovali v poslední době v Zašové do obnovy sportovišť. Celkovou revitalizací prošel například sportovní areál v místní části Veselá. Opravené jsou tamní tenisové kurty, původně asfaltové hřiště na házenou získalo nový umělý povrch. „Nové jsme udělali také zázemí šaten plus přístřešek pro posezení,“ doplnil starosta Zašové Jiljí Kubrický. Úpravy areálu trvaly zhruba jeden rok a vyžádali si desetimilionovou investici. Obec na obnovu areálu získala dotaci od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na kvalitním povrchu si mohou od letošního roku zahrát také zašovští fotbalisté. Obec nechala za pět milionů korun revitalizovat fotbalové hřiště. I tady se dotací podílelo ministerstvo školství. „Původní terén bylo nutné odbagrovat a udělat úplně nový povrch včetně zavlažování. Dříve měli fotbalisté problémy, že když zapršelo, tak na hřišti stála voda. Bylo třeba to odrenážovatt,“ popsal Kubrický.

Na fotbalovém hřišti obec plánuje i další novinky. „Nejprve chceme z kontejnerů zbudovat šatny pro mládež. Do toho plánujeme ještě letos investovat dva miliony korun,“ prozradil starosta. V dalších letech postupně naváže stavba nové zděné budovy opět se šatnami a zázemím, která nahradí stávající již nevyhovující.

Ještě v letošním roce čeká oprava také střechu sportovní haly při základní škole. Stávající střešní krytina je už za svou životností, nová střecha bude stát 4,5 milionu korun.

AUTO PRO HASIČE

Na cisternu přispěje ministerstvo i kraj, nejvíc ale zaplatí obec

Na novou cisternu se v příštím roce mohou těšit dobrovolní hasiči ze Zašové. Zdejší jednotka je zařazená do kategorie JPO III. „Je tedy poměrně často využívaná i při výjezdech do okolí obce,“ říká starosta Zašové Jiljí Kubrický. Vytíženosti hasičů by měla odpovídat také kvalita vybavení, stávající hasičské vozidlo už je však více než třicet roků staré a často vyžaduje údržbu a opravy. Tyto starosti ale už brzy zašovským dobrovolníkům odpadnou. „Z ministerstva vnitra jsme nyní získali dotaci na novou cisternu. Výběrové řízení už běží, vše je nastaveno tak, že za dvanáct měsíců bychom měli mít nové auto,“ přiblížil Kubrický. Nová cisterny přijde na téměř osm milionů korun. Dotace z ministerstva činí dva miliony, dalšího půl milionu poskytl Zlínský kraj. Pět a půl milionu korun musí doplatit obec sama. (mib)

VÝLETIŠTĚ

Výletiště na návsi čeká obnova, přibude amfiteátr i hřiště pro pétanque

O nový prostor pro pořádání kulturních akcí či odpočinek se rozroste náves v Zašové. Promění se v něj stávající oplocené a jen málo využívané hasičské výletiště. „V současné době máme připravenou studii a vybíráme projektanta,“ uvedl starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Záměr je takový, aby místo bylo přístupné celoročně. Má zde vyrůst amfiteátr využitelný pro kulturní akce například Zašovské slavnosti, v plánu je také dětské hřiště či hřiště pro pétanque. Počítá se i s osvětlením a kamerovým systémem. „Zároveň tudy povede také chodník, po němž bude možné projít z návsi přímo ke škole, což dětem zkrátí cestu,“ doplnil starosta.

Odhadovaná cena úprav se pohybuje kolem deseti milionu korun. Podle starosty by se mohlo na úpravě výletiště začít pracovat už v příštím roce. Záležet ale bude také na tom, zda se obci podaří získat dotaci. (mib)

CYKLOSTEZKA

Obchvat svede cyklisty mimo obydlenou část Veselé

Do nákladné úpravy trasy Cyklostezky Bečva se chtějí v příštích letech pustit v Zašové. Cílem je především zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů samotných. „Cyklostezka Bečva prochází i našim katastrem, konkrétně naší místní částí Veselá. Jedná se o dost rizikové místo, kde je běžný provoz, mateřská školka i zástavba. Zejména v létě tudy projíždí stovky i tisíce cyklistů. Proto připravujeme jakýsi obchvat Veselé,“ vysvětluje starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Aktuálně vzniká projekt, podle kterého nová trasa svede cyklisty pod veselský most a dál podél komunikace, která vede do Veselé až k motorestu Pelikán u hlavní silnice, kde bude přemostění zpátky na původní cyklostezku. „S realizací počítáme asi za dva roky. Budeme ale nejdříve žádat o státní dotaci. Jde o nákladnou stavbu v řádu desítek milionů korun. Nejdražší bude zřejmě lávka, která bude stát okolo dvanácti milionů,“ dodal starosta.

STARTOVACÍ BYTY

V bývalé škole vznikne šest startovacích bytů

Nové startovací byty vzniknou v budově bývalé školy v zašovské místní části Veselá. Obec objekt odkoupila od soukromého majitele a v současné době čeká na vyřízení žádosti o finanční příspěvek ze Státního fondu podpory investic. „Chceme zbudovat šest startovacích bytů určených například pro mladé rodiny s dětmi nebo případně pro matky samoživitelky,“ přiblížil starosta Zašové Jiljí Kubrický s tím, že stavební povolení už je vydané, čeká se jen na přidělení dotace.

TIP NA VÝLET:

Navštivte klášterní zahradu v sousedství kostela

Při objevování malebné Zašové si určitě vyhraďte dostatek času nejen k návštěvě zdejšího známého poutního místa Stračka s pramenem vody nacházející se asi kilometr severně z centra obce. Obdivovat zde můžete také Trinitářský klášter patřící od roku 2016 obci, který spolu s chrámem Navštívení Panny Marie tvoří jedinečný památkově chráněný komplex v samotném srdci Zašové. Zveme vás k procházce i příjemnému posezení do nádherné klášterní zahrady, kde objevíte nejen rybník a poníky, ale také ovocný sad a bylinkové či květinové záhony. Z iniciativy Matice zašovské byla v zahradě letos vybudována také křížová cesta. Jednotlivá zastavení, financovaná soukromými donátory, jsou tvořena kombinací surového železného kříže a jemné malby na skle.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Seniory v Zašové vozí elektromobilem, absolvují stovky jízd ročně

Významné osobnosti obce:

Alois Zátopek (1907 – 1985), profesor Karlovy univerzity, geofyzik, zakladatel moderní české seismologie.

František Stavinoha (1928 – 2006), spisovatel, publicista a fejetonista, člen Unie Českých spisovatelů.

Richard Sobotka (*1935), spisovatel, publicista a dramatik.

Ferdinand Škrobák (1895 – 1989), hudební skladatel a dirigent hudby Vojenské akademie v Hranicích.

Milada Jaroňová (1917 – 2005), mistryně zašovské krajky a autorka zašovských kytiček, zašovské kytičky vystavovala na EXPO 1958 v Bruselu.

Oldřich Lušovský (1925 – 1986), akademický malíř.



