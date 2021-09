„Šlo především o odvodnění pomocí vrtů,“ upřesnil starosta Pavel Drda. Více než milion z nákladů pokryla dotace. Není to poprvé, co museli ve Vidči řešit problém s nestabilním svahem, část obce je totiž v sesuvném území.

„Kromě místních k nám docházejí i žáci se sousední Stříteže nad Bečvou, kde škola není,“ přiblížil starosta Vidče Pavel Drda. Připomněl, že další velká investice v objemu 35 milionů korun školu v brzké době čeká. Do dvou let budova vyroste o jedno patro s několika novými učebnami, kabinety a potřebným zázemím.

Před několika lety se bohužel stal i smrtelný úraz, když chodkyni ve Vidči srazilo auto. Do stavby další části chodníku o délce asi 1,3 kilometru, která naváže na již dokončený úsek a povede středem obce až k budově bývalého kina, se chtějí ve Vidči pustit v příštím roce.

Vedení obce si od nového chodníku slibuje především větší bezpečnost. Dosud totiž u silnice III. třídy, která prochází středem Vidče, žádný chodník nebyl. Lidé tak museli chodit po silnici, zejména bezpečnost dětí při ranních cestách do školy, nebyla bůhvíjaká.

První etapu budování chybějícího chodníku podél hlavní silnice procházející obcí letos úspěšně ukončili ve Vidči. Tisíc čtyři sta metrů nové cesty pro pěší, která začíná při vjezdu do vesnice směrem od Rožnova pod Radhoštěm, a k tomu další přidružené stavební práce na kanalizaci přišly zhruba na 25 milionů korun. Část peněz získala obec formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Čtyři nové obecní byty dokončili v loňském roce ve Vidči. Vznikly v budově, kde sídlí také poštovní úřad. „Pošta v objektu funguje i nadále, využívá však pouze jednu místnost. Tři čtvrtiny budovy byly léta nevyužité,“ vysvětlil starosta Vidče Pavel Drda. Čtveřici bytů už obec předala do užívání.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Hynek Kašlík st. (1861 1943), pedagog, společenský organizátor. Ve Vidči pracoval jako učitel 28 let. Během svého pobytu zde významně přispěl k rozvoji obce, vedl tu obecní agendu, zřídil obecní sad, zařídil vybudování silnice a postavení kostela. Jaroslav Wachtl (1916 2007), houslista, národopisný pracovník. Ve Vidči, kde začal vyučovat po roce 1949, založil dětský pěvecký kroužek. Spolupracoval s dětským valašským krúžkem Valašenka, s nímž vystupoval i v Praze.

VIDČE První písemná zmínka o obci: 1310 Počet obyvatel: 1764 Zajímavosti : Vidče leží 4 kilometry jihozápadně od Rožnova pod Radhoštěm, mezi Moravskoslezskými Beskydami a Vsetínskými vrchy. Protéká jím potok Maretka, který se vlévá do řeky Bečvy. Vidče se řadí k nejstarším obcím v regionu, první písemná je z roku 1310, ale pravděpodobně byla obec zmiňována už roku 1297 jako Wysch seu de Wyrs. Vidče bylo převážně pasekářskou obcí s těžbou vápence a železné rudy, zejména v osmnáctém století. V obci najdete dvě kulturní památky. První z nich je dřevěná zvonička, pocházející z 18. století, ve které je umístěn zvon z roku 1775. Druhou památkou je pak kostel sv. Cyrila a Metoděje, který prezentuje hodnotnou ukázku novogotické architektury. V obci působí také dětský národopisný soubor Valašenka, který byl založen již v roce 1953. Zdroj: vidce.cz

Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Seriál Deníku vás provede obcemi na Valašsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.