Vratimov – V kompletním zásahovém obleku s desetikilogra­movým dýchacím přístrojem, maskou na obličeji vyrazili v sobotu na trať účastníci hasičského víceboje TFA Vratimov Cup 2012.

Na padesát profesionálních i dobrovolných hasičů z celé republiky, z Polska a Slovenska muselo co nejrychleji rozbalit hadice, překonat dvoumetrovou bariéru, šedesátkrát udeřit desetikilogramovým kladivem, vystoupat na čtyřmetrovou plošinu a pomocí lana na ni vytáhnout dvacetikilogramový kanystr s vodou a vyběhnout s hadicemi do třetího patra hasičské zbrojnice. Nakonec odtáhnout osmdesátikilo­gramovou figurínu asi pětatřicet metrů do cíle.

Ti nejlepší vše zvládli za zhruba dvě a půl minuty. „Celý závod má simulovat skutečný zásah. V tom obrovském vedru podávali hasiči obdivuhodné výkony," zhodnotil jeden z organizátorů Dalibor Vlček ze Sboru dobrovolných hasičů Vratimov.