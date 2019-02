Mezi aktivitami, ze kterých si školáci během jarních prázdnin mohou vybrat, se objevil nový trend. Tím je trávení volného prázdninového času v obchodních centrech.

Ne všichni rodiče si totiž mohou dovolit týden volna, a tak se zejména starší školáci musí zabavit sami. Přesto, že venku je ideální počasí na zimní radovánky, děti vyráží za teplem, Wi-Fi a hranolkami z fastfoodu do obchodních center.

Kateřina Holíková

Ostrava V obchodním centru Forum Nová Karolina už vás nemusí zaujmout jen figuríny s nejnovějšími modely na sobě. Pozornost na sebe strhávají především početné skupinky školáků na každém rohu. Těm od pondělka začaly jarní prázdniny, a tak vymýšlejí co s volným časem. „Přišli jsme utratit peníze, které jsme dostali za vysvědčení. Jsme tady poměrně často, protože venku je moc zima. Na oběd chodíme do KFC, a pak se tady procházíme,“ říká školačka, která v obchodním centru tráví většinu času.

Když se běžný návštěvník OC na školáky zaměří, jsou opravdu všude. Hlasitý reproduktor v kapse, v jedné ruce hranolky z fastfoodu a v druhé mobilní telefon. Někteří si jen tak projíždí sociální sítě a u toho polehávají na kožených sedačkách, které jsou určeny pro zákazníky OC k odpočinku. Průměrný věk školáků, kteří tam tráví čas, je asi dvanáct let. „Doma jsem se nudila, takže jsme se domluvily se spolužačkami a jsme tady. Nejdřív jsme se šly podívat po obchodech, pak jsme šli do KFC a McDonald’s. Potkáváme se i s dalšími kamarády, kteří do Karoliny chodí často,“ říká dvanáctiletá Kateřina Špačková z Hrabůvky.

Vypadá to tak, že jarním prázdninám na horách nebo u babiček pomalu odzvonilo, jelikož početné skupinky doslova okupují odpočinkové zóny nákupních center. Během týdne jarních prázdnin se tam vydají i několikrát. Kromě posedávání ale navštěvují i do kina nebo na nákupují oblečení.

„Potřebuji si vybrat boty, takže jsem vzal kamaráda a spojili jsme nákupy ještě s 5D kinem. Potkáváme po celé Nové Karolině hodně spolužáků, takže je to ideální místo, kde se můžeme sejít,“ říká třináctiletý školák ze ZŠ Bohumínská Matyáš Zoubek.

Děti se tak během týdenního volna od sezení ve školních lavicích přesunuly k posedávání na lavičkách v obchodním centru.

Kateřina Holíková