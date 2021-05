Jiří Tichý z kylešovické organizace je ústředním poradcem výcviku Českého klubu německých ovčáků a národním i mezinárodním rozhodčím sportovní kynologie. O psech a především o německých ovčácích tudíž ví v podstatě všechno. Psy nejenom cvičí, ale přes svou opavskou firmu pro ně vyrábí různé pomůcky i potřeby. Jsou jeho koníček i zaměstnání

Jak vznikl nápad uspořádat takovou akci zrovna pro seniory?

Přišel jsem s tím před asi pěti roky, ale pořád na to nebyl čas. Nyní v době Covid-19 času na přemýšlení bylo času více a tak se stalo, že jsme se s týmem do organizování pustili. Myslím, že to může být pro psíčkaře nad šedesát let velmi zajímavá akce. Navíc nejen pro majitele německých ovčáků, jak jsem původně zamýšlel, ale pro psy všech pracovních plemen. Určitě se někteří svými šikovnými miláčky rádi pochlubí. Už se nám přihlašují zájemci nejenom z naší republiky, ale i z Itálie a ze Slovenska. Další se mohou přihlašovat do 30. června a pokud budou mít zájem změřit dovednosti své i svých psů, najdou přihlášku na webových stránkách www.mmsenior.webnode.cz. Najdou tam rovněž všechny informace včetně už přihlášených závodníků.

Jeho Lucipher zvaný Ferda má rovněž nejvyšší zkoušky.Zdroj: se souhlasem J. Tichého

Soutěž má určitě svá daná kritéria. Jak zájemci poznají, do čeho jdou?

Soutěžit budou podle mezinárodního zkušebního řádu IGP ve zkouškách IGP 1 a IGP 3 ve stopě, poslušnosti a obraně. IGP 1 je základní a trojka představuje nejvyšší soutěž, v níž už probíhají soutěže v zahraničí a třeba i mistrovství světa.

Říká se: Když chceš poznat skutečnou lásku, opatři si psa. Vy jste hledal lásku nebo realizaci a kdy vás psi i jejich výcvik začali zajímat?

Hledal jsem oboje. Bydleli jsme v kylešovickém rodinném domku a na přilehlou louku chodívali kynologové cvičit své psy. Jako třináctiletý kluk jsem je s velkým zájmem pozoroval a chtěl jsem to též zkusit. Mé prosby našly u rodičů odezvu a koupili mi od jednoho z místních kynologů štěně. Asta byla moc milá fenka, ale bohužel dost bázlivá a pro výcvik tudíž moc vhodná nebyla. Po ní následovala plejáda dalších německých ovčáků. Teď bydlím v Komárově zase v rodinném domku, kde mám chovatelskou stanici a pět psů této rasy.

Každá je něčím zajímavá. Čím vám učarovali právě němečtí ovčáci?

Německý ovčák je poctivý pracant. Chce se s vámi bavit, ale hlavně vykonávat nějakou aktivní činnost. Když mu budete házet tenisák, bude vás milovat, když s ním půjdete plavat, tak rovněž. On chce prostě něco dělat a snaží se pánečkovi udělat radost. Třeba tím, že mu něco zničí a myslí si, že je to tak dobře nebo ho kousne do ruky s výzvou „ pojď si hrát“, ale neví, že mu tím udělá díry do ruky. Je to aktivní pes s dobrými úmysly, kterým je třeba rozumět. Rozdíl proti jiným plemenům je v tom, že německý ovčák bude pracovat pořád. Jiná plemena pracují, jen pokud je to pro ně výhodné. Německý ovčák je v tomto směru možná hloupý, ale je to pes, který nechce nikdy zklamat.

Který vám hodně utkvěl v paměti?

Asi Codeta Galán Nalag, se kterou jsem se dostal až na Mistrovství světa a umístila se tam jako třináctá, což je obrovský úspěch. Teď má velké ambice dvouletý Yukon Favory Cross. Vzhledem k věku je ve výcviku teprve začátečník, ale velmi talentovaný. Doufám, že bude časem stejně úspěšný jako byla Codeta.

Vaše děti se potatili nebo mají jiné zájmy?

Řekl bych to asi takhle: oba se potatili, ale každý jde přitom svou cestou. Starší syn Dominik kynologické začátky absolvoval a dostal se až na Mistrovství republiky mládeže a potom začal studovat Lékařskou fakultu Karlovy univerzity. I v tom jde v mých šlépějích, protože já jsem rovněž lékař. Mladší syn Kryštof je šestnáctiletý a v kynologii už soutěží s dospělými. V loňském roce porazil na mezinárodním mistrovstvív disciplíně Stopa dokonce mistra světa a je na to náramně hrdý. Kudy se vydá profesně, to zatím ještě nevím já ani on.