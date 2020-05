Město a vedení OKD podle ní nekomunikují a ani od premiéra nedostala kýženou odpověď. V uplynulých dnech proto napsala další dopis vládě. „Nemyslím si, že pan Babiš dopisy hází do koše, ale s obecnou odpovědí, že všichni spolupracují a opatření jsou dostatečná, já zásadně nesouhlasím. Je třeba jednat!“ vyzývá Zuzana Klusová, jež se obává, že se nákaza a opatření s ní související v našem regionu vrátí jako bumerang.

V minulých dnech jste zaslala dopis vládě s obavami, že celé Karvinsko skončí v karanténě. Co vyčítáte a navrhujete?

Na rizika jsme upozorňovali už v polovině března. Někteří horníci se na nás obraceli s obavami, že i přes veškerou snahu nelze zajistit bezpečnost. Neměli ani dostatek respirátorů a obávali se o své zdraví. Vyzývali jsme tehdy k utlumení provozu, k co nejpřísnějším opatřením a plošnému testování. To bylo provedeno až nyní po propuknutí nákazy, kdy jsme ve středu byli na čísle 113 nakažených a počty nakažených každodenně narůstají o desítky lidí. Vše se vyhrotilo v Polsku, kde jsou v dolech skoro tři tisícovky nakažených.

Vedení města nebo samotného OKD nereagovalo?

Vůbec nijak. Jsem v radě spolku SOS Karviná, který se snaží zabránit rozšíření těžby do nedotčených oblastí, například do Starého města, takže jsme v dlouhodobém nesouladu. Zatímco já otevřeně říkám, že těžba by se měla postupně utlumovat, vedení města dlouhodobě OKD povoluje další lokality k těžbě a razí politiku udržet těžbu co nejdéle. Jsme v dlouhodobějším sporu, proto na mé aktivity a upozornění nereagují. Na stránkách města ještě ve středu nebyla o OKD jediná informace a vesele se hlásalo „rozvolňujeme a jedeme dál“, přitom celá Karviná se bojí. A jak to tak vypadá, nákaza se šíří i v průmyslové zóně Nové Pole.

Takže to je spíše snaha ze zoufalosti z nečinnosti jiných?

Už nevíme, na koho se obrátit. Vedení města mlčí. V OKD se vyměnil mluvčí, za což jsem ráda, už to došlo do nezvladatelného stavu, nikdo nekomunikoval a lidé šířili fámy. OKD jako státní firma by měla přejít k co nejotevřenější komunikaci, měla dost času zpracovat si epidemiologické scénáře, od jakého čísla uvažovat o omezení provozu nebo jaký plán mít vůbec v záloze. Právě to lidé chtějí slyšet. Karviná je na tom už tak špatně, nedejbože kdyby doplatila masivně ještě na koronavirus. Je ekonomicky výhodnější zainvestovat do plošného testování všech zaměstnanců, a ne jen na Darkově, než skončit celý region v izolaci. Tyhle informace chceme vědět. A také utlumit provoz na nezbytné minimum.

Už dříve jste psala bezvýsledně premiérovi, jak jste už ostatně naznačila. Mám pocit, že mu z našeho regionu chodí dopisy v nadsázce dnes a denně. Od hejtmana, ostravského primátora… Hází je podle vás do koše?

Mně přišla ručně podepsaná odpověď i s dopsaným datem. Působilo to na mě, že se tomu někdo věnoval a konzultoval situaci s někým z našeho regionu. Nemyslím si, že dopisy hází do koše, ale odpovědí byla jen obecná informace, že všichni spolupracují, opatření jsou dostatečná a je to na zodpovědnosti jednotlivců. A s tím já nesouhlasím. Je třeba jednat.

Myslíte si tedy, že by pro náš region obecně měla platit zvláštní opatření?

Byla bych ráda, kdybychom neskončili v celkové izolaci. Měly by se proto využít všechny možnosti chytré karantény. Lidé by měli být co nejvíce informováni. Například ať si nainstalují aplikaci eRouška a jak předejít dalšímu šíření nákazy. Máme informaci, že v Petrovicích u Karviné jsou ubytovaní pendleři z Polska, lidé se obávají rozšíření nákazy i zde, když se od pondělí dále rozvolňuje. Opakuji, že nechceme skončit v izolaci!

Jak vidíte náš region ve střednědobém horizontu, co se týče běžného života?

Obávám se, že koronavirus naše životy změní dlouhodobě. Virus se jen přesouvá z místa na místo. Myslím si, že tady s námi bude pořád a budeme muset změnit naše chování. V mnohém nás tahle situace alespoň přiměla uvažovat moderně a nově. Jako Piráti prosazujeme digitalizaci, práci z domova a lidé si to pochvalují. Vezměme si z toho to dobré a buďme pro příště připraveni. Druhá vlna může přijít v září nebo i dřív a do normálu se náš svět možná už nevrátí. Ráda bych, kdyby ano, ale připravuji se na opak.

Povězte, jak a kde letos plánujete trávit dovolenou?

Kolega nám pronajímá karavan, který si mezi Piráty budeme půjčovat. Loni jsem v zahraničí nebyla. A také letos zůstanu u nás. Na spoustě míst v kraji jsem ještě nebyla, vnímám to proto jako příležitost. Například Vrbno pod Pradědem, které jsem navštívila nedávno, je nádherné. Lidé to bez dovolené v zahraničí přežijí, já tedy určitě.

Jste tedy pro podporu místního turismu, místních firem a prosazujete tento přístup i v politické sféře?

Rozhodně. To je nyní klíčové. Už v březnu jsme rozjeli spíše marketingovou kampaň Zachraň živnost, kdy jsme na svých osobních profilech na sociálních sítích vyzývali, ať lidé chodí do hladových oken, když bylo vše zavřené. A abychom trochu přehodnotili každodenní rozhodnutí a nákupy a preferovali místní podnikatele. Vnímejme to jako šanci změnit zažité věci, které se nám špatně měnily a nyní jsme k tomu byli přinuceni. Pojďme dopředu a nechejme v sobě věci, které na karanténě byly pozitivní.