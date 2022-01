Kult Pusteven! Na ledové sochy se stojí hodinové fronty, pojďte se na ně podívat

„Nebylo to ideální. Dva dny se kluziště stavělo, dva dny demontovalo a bruslení bylo vždy kvůli mírným zimám nejisté. Předminulou zimu dokonce voda nezamrzla ani na jediný den!“ vysvětluje starosta Hošťálkovic Jiří Jureček, proč městský obvod prosil na magistrátu o pomoc. A díky osmdesátiprocentní dotaci nakonec mohl loni na podzim koupit chladící agregát i s minirolbou.

„Rázem máme kluziště o rozměrech 31 krát 16 metrů, od roku 2019 navíc i s originálními hokejovými mantinely využívanými Vítkovicemi k extraligovým zápasům,“ těší starostu, který měl možnost získat mantinely i s prosklením, čímž by místní sezonní hokej získal ještě víc na výjimečnosti, bylo by to ale komplikované. „Dnes už to nejsou plexiskla, ale regulérní sklo, jehož jeden díl váží osmdesát kilogramů. Nabídka byla, ale možnosti, jak je k nám dostat, byly omezené,“ míní starosta.

Kamení z ledu už nevysekávají

Těší jej však, že díky umělému osvětlení je možné pronajímat si plochu večer po bezplatném veřejném bruslení i k soukromým účelům, kluziště je navíc pod dohledem kamer. „Dříve nám tam lidé na otevřené kluziště házeli kamení, dřevo, a my to pak museli zamrzlé vysekávat,“ popisuje Jureček škodolibé kuriozity z minulosti.

Dobro v Beskydech, zdolávají vrcholy a podporují nemocného Matýska, přidáte se?

Na novou úroveň povýšené kluziště přitahuje lidi jako magnet. Využívají je místní spolky a školy (se slevou), nadšenci pro hobby hokej, ale i profesionální hokejisté k individuálním tréninkům. „Někteří jedinci mají kluziště vyblokované dvakrát týdně pro vlastní potřeby. Pronajímají si je ale i firmy nebo rodiny, a to nejen k bruslení či na hokej, ale i k oslavám narozenin. Prostě si přinesou svařák do varny a užívají si,“ nabízí kluziště skutečně k širokému využití hošťálkovický starosta, jenž děkuje místním dobrovolníkům a srdcařům za pomoc při stavbě i demontáži kluziště, bez nichž by bruslení nebylo možné.

Všichni proti Zbyňkovi

Pokud vytrvá zájem lidí a příroda se nepostaví na hlavu, jsou v Hošťálkovicích připraveni mít kluziště v provozu až do 6. března, kdy v Ostravě končí školákům jarní prázdniny.

„Nahrává nám, že Buly Aréna Kravaře by měla na konci měsíce skončit, někteří lidé už mi s předstihem volali,“ tuší starosta, že nezájem o kluziště patrně nehrozí. Na konci ledna po prodloužení provozu skončí také „vánoční“ kluziště v centru Ostravy na náměstí Dr. E. Beneše a Hošťálkovice v okolí získají venkovní exkluzivitu. Ambici mít kluziště v provozu celou zimu v Hošťálkovicích proto mají i pro následující roky.

Nervy kvůli parkování u Liberty. Jeřábník najel po noční autem do kolegy

Obzvlášť pokud budou mít tak dobrou reklamu jako tuto zimu díky vítkovické hokejové legendě Zbyňku Irglovi, který po zhruba týdenním provozu kluziště 10. prosince slavnostně otevíral. „Děti si s ním dokonce zahrály hokej. No, ve skutečnosti to spíše bylo všichni proti Zbyňkovi,“ směje se při měsíc staré vzpomínce Jiří Jureček.

K TÉMATU

Provoz kluziště v Hošťálkovicích

Veřejné bruslení zdarma: PO – NE: 14 – 16.30 h (víkendy také 9 – 11 h)

Pronájem kluziště: 6 – 14 h, 17 – 22 h (cena 900 korun/h)