Rozhlédl se po okolí, co nám příroda nabízí v dostatečném množství i bez dotací a bez lobbingu. Pak se rozhodl poprvé v životě ochutnat žaludy. Za Rakouska Uherska byly kolem měst zahrádkářské kolonie jako pojistka potravinové soběstačnosti, kdyby válka uzavřela hranice a zkolabovala doprava nebo zemědělství.

Dnes jsou na českých zahrádkách místo brambor a ovocných stromů jen túje, trávníky a grily. Město Krnov využilo své nejúrodnější pozemky k budování průmyslové zóny a obchvatu.

„Pokud vám nestačí klimatické změny, můžete si v médiích vybrat jiný typ apokalypsy. Třeba slunce vychrlí magnetickou superbouři, nastane blackout, vybuchne Yellowstone a v pátek 13. dubna 2029 narazí do Země asteroid Apophis. Pro podobné případy jsme se rozhodli experimentálně ověřit, zda jsme v naší rodině potravinářsky soběstační survivalisti. Roste nám tady všude kolem spousta dubů. Tak si zkusíme něco upéct z žaludové mouky a zapít to žaludovou kávou,“ představil svůj projekt Jan Kuba z Krnova, který v dětství miloval foglarovky a Zálesáckou kuchyni zakladatele české skautské lesní školy F. A. Elstnera.

Od loupání bolí ruce

„Ještě jsem neuměl číst, a už jsem si v Zálesácké kuchyni prohlížel obrázky. Pak jsem se tam dočetl o žaludové mouce a napadlo mě, že by bylo dobré to někdy vyzkoušet. Recept na Foglarovy žaludové dortíky jsem našel v Kronice Ztracené stopy. Sice mi to trvalo čtyřicet let, než jsem se rozhoupal a opravdu vyrazil do lesa nasbírat žaludy, ale lepší pozdě, než nikdy,“ popsal Jan Kuba svůj dávný zálesácký sen s tím, že pojídáním žaludů konečně dobyl další významnou životní metu.

Nasbírané žaludy se musí oloupat. „Za večer jsem naloupal velký kyblík od jogurtu a docela jsem si odvařil ruce. Po dvou večerech jsem měl žaludů po krk a pocit, že na letošní zimu mi dva naloupané kyblíky musí stačit,“ popsal Kuba svou první zkušenost s žaludy. Protože žaludy obsahují odporně hořkou tříslovinu, je nutné jim po dlouhou dobu několikrát denně měnit vodu, než nastane ten správný čas pro mletí mouky.

„Speciální survivalový mlýn na žaludy dosud nemám, ale odborná literatura připouští i mletí na masomlejnu a nebo mlýnku na strouhanku. Masomlejn byl jasná volba,“ popsal Jan Kuba další krok na cestě k potravinové soběstačnosti.

S tou apokalypsou jsem kecal…

Pak nastala nejradostnější část experimentu: pečení žaludových dortíků, perníků, cukroví a bramboráků. „Výsledek mě velmi příjemně překvapil. Všechno to bylo voňavé a chuťově nečekaně dobré. Má to nádech něco mezi mandlemi, oříšky a jedlými kaštany. Jo, a taky se musím s něčím svěřit.

S tou apokalypsou jsem kecal. Jako motivace k výrobě žaludové mouky není zapotřebí. Úplně postačí, že se z žaludů dají upéct dobroty. Pokud váháte, jestli to zkusit nebo ne, tak místo úzkostných myšlenek na apokalypsu raději ochutnejte,“ uzavřel Jan Kuba a dopil skvělé žaludové kafíčko, co chutná jak melta.

Pokud do žaludové bezlepkové mouky červi nenalezou spontánně, zkusí tam nějaké přidat, aby v postapokalyptickém světě měl rostlinnou potravu obohacenou o živočišné bílkoviny. Samozřejmě kromě něj existuje řada dalších survivalistů a Foglarových fanoušků, kteří už vlastním žaludkem testovali chuťové, energetické a nutriční hodnoty žaludů. Jsou stejné jako u arašídů.