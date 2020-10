„Výsledek KSČM není natolik silný, aby zasáhlo do tvorby vládnoucí koalice,“ řekl Deníku Josef Babka.

V čem byly tyto volby jiné?

Určitě v tématech, které silně ovlivnila koronavirové pandemie. Myslím si, že nebylo zachyceno pro náš kraj zcela zásadní téma, kterým bezesporu je útlum těžby uhlí. A je to velká škoda. Tento problém se totiž nedotkne jen horníků, ale také dalších odvětví a oborů (hutnictví, koksárenství, slévárenství, strojírenství). A zejména pak jejich centrální zásobování teplem. Tato věc nebyla ještě moc na veřejnosti prezentována, protože to vláda schválila materiál o útlumu 21. září.

Co říkáte na výsledky voleb v Moravskoslezském kraji?

Potěšilo mě, že se nepotvrdily prognózy o nízké účasti, což je velice dobře. A je tady samozřejmě vstup Pirátů na politickou scénu kraje, kde se poprvé v historii dostali. Zcela zásadní je něco jiného.

Co konkrétně?

Jak se nové vedení MSK i celé zastupitelstvo postaví k už zmiňovaným výzvám, resp. nedávnému usnesení vlády ohledně útlumu těžby uhlí. Samozřejmě, že následné období bude determinováno i tím, kolik peněz do našeho kraje přiteče z národních zdrojů nebo z Evropské unie. Čísla mezi 100 až 150 miliardami korun jsou sice krásné, ale pokud nebude zastaveno či změněno usnesení vlády, tak ani tak velké peníze nepomohou v tom okamžiku situaci vyřešit.

Jak vidíte koaliční potenciál vaší strany?

Výsledek KSČM není natolik silný, aby podle všeho zasáhlo do tvorby vládnoucí koalice. Toho jsme si vědomi. Navíc tady údajně existuje, jak říká pan hejtman Vondrák, gentlemanská dohoda mezi ANO, ODS a KDU-ČSL o prodloužení stávající spolupráce. Přesto jsem přesvědčený, že náš klub, který bude menší než v minulém období, se bude i nadále aktivně účastnit práce zastupitelstva, což je z mého pohledu pozitivní pro celý kraj.

Patříte mezi politické matadory. Co říkáte na vítěznou éru hnutí ANO, které vyhrálo druhé krajské volby v řade?

Tak je to samozřejmě o marketingové značce hnutí ANO a osobě premiéra Andreje Babiše. Na druhé straně náš kraj je systémově ovlivněn osmičkami, takže se vlastně nic nového nestalo. Nejprve tady v kraji osm let vládla ODS s Evženem Tošenovským, pak jsme osm let byli v koalici s ČSSD my, kdy byli hejtmany členové ČSSD Jaroslav Palas a Miroslav Novák. Třetím v pořadí bude tedy hnutí Ano a hejtman Ivo Vondrák. Před volbami jsem byl přesvědčený o tom, že Ano taky bude v kraji vládnout dvě dekády.

Co se podle vás musí na české politické scéně stát, aby éra hnutí ANO skončila?

Je otázka, zda Babiše porazit nebo neporazit. Já se na to dívám z pohledu KSČM. Hnutí ANO, bohužel, vysálo elektorát naší strany v celé republice. Podle některých průzkumů až o 300 000 voličů. Ti si ale, bohužel, neuvědomují, že nebýt tolerance KSČM by současná vláda řadu levicových kroků nedokázala prosadit. V případě, že se premiér Babiš a hnutí Ano bude etablovat spíše na pravé straně politického spektra, a to stane v případě, že posílí pravicové strany i v rámci parlamentních voleb, tak jeho politika ve vztahu k normálním lidem, bude úplně jiná. O tom jsem hluboce přesvědčený.

Je něco co vás během voleb potěšilo?

Celá kampaň byla kvůli pandemii jiná než v minulosti. My jsme letos byli velice aktivní na sociálních sítích, kdy jsme se zaměřili především na facebook. A byli jsme opravdu velmi mile překvapeni, jaký úspěch naše příspěvky nebo videa měly. Některé vidělo až 300 tisíc lidí, což je pro nás skvělé číslo i důležitá zpětná vazba před dalšími volbami.