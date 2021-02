"Byl to spontánní nápad a je super, že se k tomu sešla tak ochotná parta lidí, která nezištně přiložila ruku ke společnému dílu. Vždyť jen práce s technikou a zapojování trvaly déle, než samotný koncert, ale celkově to bylo moc fajn a jsme rádi, že se akce povedla," řekla Deníku provozovatelka Slivkafé Karviná Kateřina Slivková.

Podívejte se na video z koncertu Kaczi ve výloze Slivkafé v Karviné

Zdroj: Youtube

Její kamarád Jakub Frajkovský je fotograf, který dělal i promo snímky k novému chystanému albu frýdecko-místecké písničkářky.

"Když mi o tom vyprávěl, nabídla jsem mu, jestli k focení nechce využít interiér naší kavárny. Jemu se to zalíbilo a mě napadlo, že když už tady Kaczi budeme mít, proč toho nevyužít a nezazpívat trochu kolemjdoucém v dnešní nelehké době a přinést tak do Karviné alespoň trochu radosti a dobré energie," vysvětluje dále Kateřína Slivková.

Radost a dobrá energie v Karviné

Vše se nakonec podařilo dotáhnout do zdárného konce. Našli se další lidé, třeba zmíněná technika, pro které byla radost do všeho jít a Karviná si tak ve středu 17. února užila, byť lehce netradičně, něco, co již několik měsíců neznáme. Živé hudební vystopení, které mohli zájemci díky internetu vidět i online.

Písničkářka Kaczi odehrála koncertní set z výlohy karvinského podniku Slivkafé. Karviná, 17. února 2021.Zdroj: Marek Běhan

"Já ještě jednou moc děkuji všem, kdo s akcí pomohli. A protože to bylo opravdu moc fajn, není vyloučeno, že naši výlohu nabídneme umělcům z okolí také v budoucnu," plánuje majitelka známého a aktivního karvinského podniku, který je i v nelehké době pandemie stále plný dobré energie, novinek i nápadů.

K TÉMATU

Kaczi je živelná písničkářka a multiinstrumentalistka s beskydskými kořeny, která skrze svou vlastní tvorbu balancuje mezi folkem, popem a šansonem. V roce 2019 vydala první EP Polonahá, na které navazuje připravovaným albem "Nahá". Fanoušci mohou Kaczi podpořit již teď, a to koupí chystaného CD či jiných odměn ve crowdfundingové kampanI na portálu Hithit.cz. Odkaz na tuto aktivitu najdete v tomto internetovém odkazu.