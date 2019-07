Součástí závodního víkendu bude tradiční páteční setkání závodníků a členů jejich týmů s diváky v centru Havířova. Akce začne v 17 hodin před OC Elan. Sobota je vyhrazena tréninkům a v neděli se pojedou závody jednotlivých kategorií.

„Přípravné práce začaly už v polovině února. Snažíme se, abychom náročné závody zajistili také po ekonomické stránce. Finance, to je to nejdůležitější, ale samozřejmě i další stránky, jako je organizační vyřizování různých povolení, objízdné trasy, uzavírky silnic, asistence policie, lékařská služba, požární hlídky, traťoví komisaři, pořadatelská služba, ředitelství závodu – to všechno musí fungovat,“ popsal tajemník závodů Martin Mojžiszek.

Samotná trať se staví od poloviny června. Pod svodidla se instalují gumové pásy, následuje rozmisťování ochranných bariér, stavba retardérů, příprava depa, prostoru startu a cíle, bezpečnostních zón pro diváky či stanovišť pro traťové komisaře.

Organizátoři ze spolku Prosport-cz věří, že letošní závody budou pro diváky opět velmi atraktivní. „Letošní jezdecká úroveň bude asi ta nejlepší za těch dvanáct let, kdy se závody po svém obnovení konají. Po šesti letech jsme se loni vrátili do seriálu Evropského poháru IRRC Superbike a Supersport. Pojedou se také dvě kategorie superbike, což jsou motocykly s obsahem nad 600 ccm. Kromě těchto čtyř závodů pojedeme také závody mistrovství České republiky na přírodních okruzích ve třídách: 125 Sportoproduction, 125 GP, Moto 3, 250 Open, Supermono, Supertwin, Volná do 600 ccm, Volná nad 600 ccm,“ uvedl Mojžiszek.

Na start letošního 36. ročníku Havířovského zlatého kahance by se mělo postavit přibližně 160 až 170 jezdců České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Řecka, Belgie, Holandska, Anglie, Švýcarska, Finska a Lichtenštejnska.

Prestižní Zlatý kahanec získá jezdec, který na 6100 metrů dlouhém okruhu docílí nejrychlejší průměrné rychlosti v závodech volných tříd do 600 ccm nebo nad 600 ccm. V letošním roce se dosažené průměrné rychlosti zajeté z obou dvou závodu Evropského poháru IRRC Superbike a Supersport nezapočítávají.

Mezi největší favority na trofej pro absolutního vítěze závodu jsou: šestinásobný absolutní vítěz Havířovského Zlatého kahance lichtenštejnský jezdec Horst Saiger, loňský absolutní vítěz anglický jezdec Danny Webb, několika násobný čekatel absolutního vítěze závodu německý jezdec Didier Grams, vedoucí jezdec Evropského poháru kategorie Superbike Angličan Dave Tood, dále pak Erno Kostamo z Finska a náš nejúspěšnější jezdec posledních let Marek Červený. Hlavní hvězdou v závodech IRRC Supersport bude čtyřnásobný mistr světa vytrvalostních závodů Matthieu Lagrive a jeho belgický pronásledovatel Laurent Hoffmann.

Diváci se opět mohou těšit na přímý přenos závodu prostřednictvím dvou velkoplošných obrazovkách (prostor startu a cíle a těrlický retardér pod Bludovickým kopcem), které budou snímat záběry z šesti kamer. V průběhu tréninku a závodů si budou moci diváci prohlédnout parkoviště závodních strojů a přímo tak povzbudit své oblíbené závodníky.

Návštěvníci závodů si mají možnost zakoupit v předprodeji zlevněné vstupenky na sobotní trénink a nedělní závod pomocí webových stránek pořadatele závodu: www.terlickyokruh.nolimit.cz. Děti do výšky 150 cm mají vstup zdarma.

Zatímco návštěvníci by měli přicházet na okruh s dostatečným předstihem, aby se včas dostali do vymezených diváckých zón, ostatní lidé, zejména motoristé, by měli počítat s dopravním omezením. Okruh bude uzavřen pro běžnou dopravu v sobotu a neděli vždy ráno po 7. hodině před zahájením tréninků a závodů. Provoz v té době bude veden po objízdných trasách.