Ostrava - Kapela Lucie v úterý 13. listopadu 2018 zahájí své koncertní turné. Na osmi zastávkách zahraje nejen své největší hity, ale také skladby z nového alba EvoLucie. To vydali po 16 letech.

Po několikaměsíční práci ve studiu míří na koncertní šňůru, která začne v Ostravě. Podle frontmana Davida Kollera by mělo zaznít 22 písniček, z toho pět bude z nové desky.

Nejslavnější česká kapela Lucie je opět na scéně. Kromě nového alba EvoLucie, které vydala minulý týden, vyráží na turné osmi koncertů. Na nové desce pracovali její členové letos od ledna a podíleli se na ni i zahraniční producenti, jako například Mike Fraser nebo Mike Clink, a z českých interpretů například zpěvačka Lenny nebo saxofonista Vratislav Brabenec.

„Celé album pilně cvičíme už měsíc. Doufám, že už to umíme, ale nějaké taháky ještě mám,“ řekl na tiskové konferenci v Ostravar Aréně frontman David Koller. Podle Roberta Kodyma je EvoLucie jejich druhé až třetí nejlepší album. Posuzovat jejich starší nahrávky ale nechce.„S novými technologiemi se nahrávání stále mění. Nevím, jestli je dobré takto veřejně říkat, které z alb je horší a které lepší,“ sdělil novinářům Kodym. Ten má na starosti většinu textů v albu. Ne všechny písničky, které měla kapela připravené, se na desku vešly. „Máme asi šest písniček, které v EvoLucii nejsou. Buď už nebylo místo, nebo se nám přestaly líbit. Máme je ale v rezervě,“ řekla kapela. Ostravu si jako začátek turné s osmi zastávkami vybrali záměrně.

„Je to pro nás strategické místo. Většinou jsme začínali v Košicích, ale ty jsou daleko. Ostravar Aréna je druhá největší v Česku, takže tady můžeme vyzkoušet všechnu techniku a celou scénu. Jsme tady tři dny, takže na zkoušení máme čas,“ vysvětlil Michal Dvořák.

Po Ostravě kapela vystoupí ještě v Praze a Brně. Pak zamíří na Slovensko do Bratislavy a Košic. Kromě pěti nových písní z EvoLucie zazní i 17 největších hitů Lucie. Fanoušci se tak nemusejí bát, že by s nástupem nového alba kapela nevystoupila se známými songy, jako například Chci zas v tobě spát nebo Šrouby do hlavy.

Kateřina Holíková