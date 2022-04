Tolik lidí na vernisáži v Návštěvnickém centru v Novém Jičíně už asi dlouho nezažili. Po úvodních slovech vedoucí návštěvnického centra Radky Bobkové, která přivítala návštěvníky a představila hosty, Pavel Štůla, učitel hry na kytaru, zahrál a zazpíval Krylovu píseň Veličenstvo kat. V průběhu večera pak v jeho podání zazněly ještě další písně nebo úryvky písní Karla Kryla, jenž by se právě 12. dubna dožil 78 let.

Karel Kryl se stal čestným občanem Nového Jičína

Poté starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký připomněl, že čestné občanství Nového Jičína bylo poprvé uděleno v roce 1859 a Karlu Karlu ho udělili zastupitelé města Nový Jičín na svém zasedání 13. prosince 2021. Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka doplnil, že přestože se Karel Kryl v Novém Jičíně nenarodil ani nezemřel, je možno ho považovat za jednu z významných novojičínských osobností. „Myslím, že výstavy, které dnes oficiálně uvádíme, by mohly být předzvěstí trvalé expozice o Karlu Krylovi, kterou by si v Novém Jičíně zasloužil,“ řekl.

Legendární Slovenská strela vyjede exkluzivně na trať. Pojedete? Šetřete!

Na svá setkání s Karlem Krylem zavzpomínala bývalá knihovnice a spoluzakladatelka literárního klubu Jana Homolová. Vyprávěla, jak se s Karlem Krylem poprvé setkala v 70. letech minulého století. Vrátila se právě z Brna, kde vystudovala knihovnickou školu a stala se knihovnicí v knihovně v Novém Jičíně.

„Dozvěděla jsem se, že v Beskydském divadle se zrodil Klub mladých. Tam jsem poprvé uviděla Karla. Recitoval právě prokletého básníka Francoise Villona. Po čase jsem ho potkala na cestě od suchdolského nádraží. Pozdravili jsme se a já mu říkám: Odkud jdeš, Karle? A on říká: Z práce. Dělám v Suchdole v továrně na záchůdky. Říkám: Ty, keramik z Bechyně? A on: Jo, je to práce. Ale nebudu u toho dlouho. Skládám hudbu, píši verše, písničky, zpívám v ostravském rozhlase a divadélku Waterloo,“ vzpomínala Jana Homolová, jejíž vyprávění na chvíli přerušil opět Pavel Štůla s v dnešní době aktuální písní Bratříčku, zavírej vrátka.

Věci ze sbírek Kateřiny Piętoňové se dostávají do válečného území

Jana Homolová potom přiblížila poslední setkání s Karlem Krylem které se odehrálo po téměř čtvrtstoletí. Karel Kryl byl tehdy po flámu a Janě Homolové se zdál přepadlý. Stihl jí říct, že ho stále bolí levá ruka, a že se žení s Marlene a pojede na svatební cestu na Malorku. „To jsem tenkrát nevěděla, že ho vidím naposled,“ dodala Jana Homolová.

Po další písni Stanislav Kopecký předal Janu Krylovi desky s dokumentem stvrzujícím, že jeho bratr Karel Kryl se stal čestným občanem města Nový Jičín. „Karel si to opravdu zasloužil. Už s námi osmadvacet let není, ale jeho texty jsou naprosto aktuální. Tak vás tu máme bratři z krve Kainovy….,“ spustil Jan Kryl a odrecitoval celý text bratrovy písně Tak vás tu máme.

Rodina Karla Kryla a její působení v Novém Jičíně

Rodinu Karla Kryla a její působení v Novém Jičíně přiblížil Radek Polách z Muzea Novojičínska, které je spolupořadatelem výstav. Připomněl, že na počátku dvacátého století Karel Kryl nejstarší přišel do Nového Jičína, kde posléze s Ferdinandem Scottim zakládá proslulou českou tiskárnu, která tam fungovala do roku 1938. Vernisáž zakončila píseň Anděl, kterou si notoval nejeden návštěvník.

Karlu Krylovi jsou v Novém Jičíně věnovány tři výstavy, která potrvají do 31. května. Dvě z nich jsou v prostorách novojičínského návštěvnického centra, kde jsou k vidění fotografie z života Karla Kryla a zajímavé předměty a dokumenty z pozůstalosti rodiny Karla Kryla, které zapůjčil jeho bratr Jan.

Americká vojenská základna v Mošnově? Vedení obcí v okolí je opatrné, lidé proti

Třetí výstava je k vidění ve vestibulu radnice. Na dvaceti panelech jsou výstřižky z tisku a fotografie připomínající Karla Kryla. Autorkou a majitelkou této putovní výstavy je Jarka Otavová Szabová z Olomouce, která přijela s dcerou Ester Benešovou.

Výstava vznikla těsně po smrti Karla Kryla. Měla jsem hodně fotek od kamarádů a kamarádek, říkala jsem si: Co s tím? Tak jsem se do toho pustila. Bylo to poté, co moje dcera měla škaredou havárii, byla dlouho v nemocnici a viník nebyl potrestaný. V tom zoufalství jsem Karlu Krylovi napsala do Německa a začali jsme si dopisovat,“ řekla Jarka Otavová Szabová a prozradila, že Karel Kryl měl dokonce klíče od jejího bytu. Protože když později jezdíval po koncertech po Moravě, bydlel u mě,“ poznamenala s úsměvem.

Jan Kryl, jenž je zvyklý, že se ho média často ptají na Karla Kryla, na dotaz Deníku, jak by asi jeho bratr reagoval na současné dění, odpověděl velice stručně: „Opět by ho trefil šlak.“