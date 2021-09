Současnou městskou část Louky tvoří lokalita Zátiší a za tratí Velké a Malé Kempy. Odděleny jsou železnicí a silnicí I. třídy, po které denně projedou tisíce aut. Pro zklidnění dopravy nechalo město před pár lety na přechodu u kostela instalovat tzv. chytrý semafor, který nedovolí, aby auta jezdila přes obec rychleji než cca 55 km v hodině. Auta, motorky, dodávky, autobusy kamiony.

Právě obchvat je jedno, podle místních ze „zapomenutých“ témat. „Už komunisti, když se stavěla nová silnice od Karviné, plánovali, že ji povedou mimo centrum. Pěkně podél řeky až ke Gagarinovu mostu, kde by se napojila na tu, co dodnes vede středem. Po roce 2000 pak vymysleli takový odklon na druhou stranu, směrem k trati. Sice by to nebyla kdovíjaká úleva, ale aspoň by cesta nešla středem dědiny. Podle původních plánů už to mělo být hotové, ale nějak to utichlo. Asi i kvůli odporu lidí z těch baráků u nádraží,“ říká Pavel Gebauer, předseda místního klubu seniorů v Loukách.

A tak auta mezi Karvinou a Těšínem stále projíždějí středem obce, lidem pod okny. Kdo to tam zná, zřejmě by s tamními lidmi neměnil. „Zejména průjezd kamionů způsobuje otřesy a lidem praskají domy,“ konstatuje Tomáš Siuda, jeden z členů spolku zvaného Iniciativa občanů Louk (IOL).

V Loukách bydlí celý život, situaci zná a uznává, že silniční obchvat v Loukách je neřešitelný problém. Jediné řešení by podle něj bylo zakázat přes Louky jízdu kamionům, aby na Těšín jezdily někudy přes Suchou a Havířov. „Ale je to silnice první třídy, toto zakázat nejde,“ říká.

Tři operátoři, ale v Loukách stále mají špatný signál

Společně s Tomášem Siudou a Dušanem Galiou, dalším z členů spolku IOL, stojíme na parkovišti u kostela sv. Barbory. Toho, co byl postaven jako náhrada za původní kostel, rovněž nesoucího jméno světice Barbory, který stojí asi o kilometr severněji směrem ke Karviné, uprostřed zpustlé krajiny. Je odsvěcený, v dezolátním stavu, ale zatím se ho nikdo neodvážil zbořit.

A za zády máme další skoro ruinu – bývalou prodejnu potravin. Až do loňska tam fungovala vietnamská podnikatelka, majitel ale objekt prodal a tak v Loukách od té doby kamenný obchod nemají. Zásobování alespoň základními potravinami zajišťují nezávisle na sobě tři podnikatelé s pojízdnou prodejnou.

„Pro ty, kdo nemají auto, nebo jsou staří, to stačí. Ale je tam dráž a vůbec to není ideál. Někteří proto na větší nákupy jezdí vlakem do Karviné,“ říká Dušan Galia.

Co ale oba dva s Tomášem Siudou považují za snad ještě větší problém, je špatná kvalita signálu pro mobilní telefon. Ani jeden z operátorů tady nemá dostatečně silný signál. „Říkali jsme to na magistrátě a ti nás odkázali na jednotlivé operátory. Psali jsme i na Český telekomunikační úřad, ale odevšad přišla stejná odpověď, a sice, že tu nikdo žádný posilovač stavět nebude, protože je to neekonomické. Ale tady žije 400 obyvatel, i děcka mají mobily, takže určitě tři sta padesát mobilů tady bude a ti lidé se nedovolají,“ zlobí se Dušan Galia.

Karviná-Louky. Z původní obce zbylo torzo poté, co její velká část padla v 80. letech za oběť těžbě uhlí. Nový kostel sv. Barbory, vysvěcený v roce 2001.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Vzpomíná, jak se jednou vracel pozdě večer z centra domů na Kempy a viděl před domem sousedku v noční košili. „Ptám se jí: ´Co tu blbneš?´ A ona na mě: ´Telefonuju.´ Tak tak to tady máme. Kdo může volá přes wi-fi, ale to jde jen z domu.“ líčí Galia.

Nemají doktora ani poštu. Zato kolem cesty postávají prostitutky

Přes obtíže a diskomfort v podobě chybějících služeb a třeba školy, tady lidé přesto stavějí rodinné domy. Za poslední dva roky se postavilo osm domů,“ říká Dušan Galia. „Školka je v centru a do Karviné do školy vozí děcka tam i zpět autobus, který zajistilo město, to je v pohodě,“ říká.

Toho, co jim v obci chybí, je ale více než jen obchod a mobilní signál. „Například skončila pošta, doktor i úřadovna magistrátu. Teď je tam klubovna pro důchodce a hasiče, kterým slibovali hasičárnu, ale dodnes nestojí. Taky tam slibovali postavit sportoviště pro děti, ale není nic,“ říká Tomáš Siuda.

Zničeho nic ukazuje za sebe, směrem k obchodu, kde právě zastavilo auto s polskou poznávací značkou. V mžiku do něj nastupuje vyzývavě oděná dívčina v krátké sukni a auto hned odjíždí. „Jasně pořád tady jsou. To je taková třešnička na dortu tady této dědiny,“ říká.

Mluvíme o prostitutkách, které prakticky denně postávají minimálně na třech místech podél silnice. Další štaci mají v Chotěbuzi u nádraží. Kdo těmito místy jezdí pravidelně, jistě potvrdí, že o zákazníky nemají nouzi. Nejčastěji zastavují řidiči kamionů a právě auta s polskou značkou.

„Je to hrozné. Třeba tady u obchodu ty holky postávají už od dvou odpoledne, kolem, chodí naše děcka od autobusu a doma se samozřejmě vyptávají, kdo a proč tam postává. Je to ostuda a nikdo to neřeší,“ říká Dušan Galia. „To samé bylo, když jsme chtěli autobusové zastávky hlídat pomocí kamer. Prý to z nějakého důvodu nejde jsme se dozvěděli,“ dodává rezignovaně Tomáš Siuda.

Karviná-Louky. Z původní obce zbylo torzo poté, co její velká část padla v 80. letech za oběť těžbě uhlí. Uzavřená prodejna potravin.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Chtějí nechat digitalizovat původní podobu Louk

Aby si budoucí generace dokázala představit, jak kdysi vypadala obec Louky nad Olší, snaží se místní shromáždit dokumenty, fotky a mapy, které zůstanou napořád, a kam se bude možné třeba i za 100 let podívat.

V klubovně, která slouží seniorům visí na stěně dvě velkoformátové fotografie makety Louk nad Olší z doby, než zasáhla vyšší moc a větší část obce padla za oběť těžbě. „Domy na maketě mají pořadová čísla, abychom se v tom lépe orientovali. K jednotlivým domům teď musíme přiřadili čísla popisná a jména, kdo v nich bydlel. Až to budeme mít, chtěli bychom mapu nechat digitalizovat, aby si na ni mohl kdokoli na internetu podívat a aby to zůstalo uchováno do budoucna,“ říká Pavel Gebauer, předseda klubu důchodců, který se tomuto nelehkému úkolu propůjčil.

Na digitálním zpracování je prý domluvený s pracovníky Okresního archivu v Karviné. Jen musí shromáždit všechny dostupné podklady.

Karviná-Louky v datech

První písemná zmínka: 1450

Počet obyvatel: 407

Zajímavosti

Výpravní budovu zdejšího nádraží postavila v roce 1897 Košicko-bohumínská dráha, v roce 1910 byla rozšířena o přízemní přístavbu čekárny. Současný stav budovy pochází z let 1961 – 1963 po rekonstrukci v rámci výstavby přeložky tratě Dětmarovice – Karviná hl.n. – Louky nad Olší. Budova je jedinou dochovanou památkou na KBD v okrese Karviná a jedna ze čtyř stále sloužících svému účelu na území České republiky.

Tip na výlet

Nový kostel sv. Barbory

V roce 1995 se odsloužila poslední mše v původním kostele sv. Barbory v Karviné-Loukách. Kostel se tehdy definitivně uzavřel kvůli narušené statice vlivem důlních škod. Zanedlouho se mohli místní věřící obyvatelé těšit z kostela nového, jehož výstavba začala v roce 2000. Architekt Ladislav Mirta jej navrhl ve tvaru slzy, která má symbolizovat smutek obyvatel Louk, pramenící z devastace okolní krajiny a ničení jejich rodné vesnice. Dne 11. listopadu 2001 jej slavnostně vysvětil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Spojitost se starým kostelem sv. Barbory je zde ve zvonku, který byl nad novou chrámovou bránu přemístěn. Zdejší mše se konají v češtině i polštině.