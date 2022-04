Splněný sen

Letošní česká vítězka této soutěže neskrývá, že je to pro ni splněný sen. „Vždycky jsem chtěla být modelkou. Už v pěti letech se u televize dívala na soutěže krásy a říkala si, že bych tam chtěla stát. A samozřejmě vyhrát. No a to se mi teď splnilo. Jsem neskutečně šťastná, že se mi podařilo zvítězit a přivézt titul do Česka,“ říká Natálie.

Včetně přípravy na soutěž strávila v březnu v Egyptě, dvacet, jak říká náročných dnů.

„Soutěž měla několik částí, vedle focení a natáčení jsme měli třeba také rozhovory s porotou v angličtině a další disciplíny, stále něco. Bylo nás šedesát soutěžících dívek, byly to bojovnice, každá chtěla vyhrát. Před porotou se tvářily, ale úplně kamarádky to nebyly,“ usmívá se potutelně Natálie. První Češkou, která tento titul získala, byla v roce 2001 Renata Janečková.

Uvidíme ji v televizi?

Přestože se chce nová Miss Top of the World v nejbližších měsících naplno věnovat své firmě, nevylučuje, že ji láká moderování v televizi. „Myslím, že by mě bavilo moderovat nějaký pořad, ale klidně i počasí nebo zprávy. Už jsme s mou manažerkou přemýšlely, že bych šla na zkoušky. Tak uvidíme, co se mi v životě připlete do cesty,“ říká Natálie.

Vedle své firmy se chce věnovat také prezentaci a rozvoji barber shopu, který letos v Praze otevřeli společně s přítelem, kterým je kadeřník Laky Royal.

Fotit erotiku? To ne!

Jak se ale svým fanouškům určitě neukáže, jsou erotické fotky. „To není nic pro mě!“ říká rezolutně. Nějaké nabídky, a nebylo jich málo, na takové focení už jsem měla, ale opravdu ne. Jsem v jakékoli situaci za dámu, toto opravdu ne,“ dodává Natálie.

Přestože už od zisku titulu Miss International v soutěži Miss Czech republic v roce 2020 žije v Praze, do svého rodného města se prý ráda vrací. A poměrně často. „Asi jednou za měsíc. Mám tady celou rodinu, na kterou jsem hodně vázaná a tak když mám volnou chvíli, vracím se domů,“ říká kráska, která bude 7. května předávat korunku nové vítězce soutěže Miss Czech republic.