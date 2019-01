V roce 2010 se uvažovalo o jeho uzavření, o osm let později patří do desítky nejnavštěvovanějších jednosálových kin v republice. Karvinské kino Centrum.

Podle jen několik desítek hodin staré informace, která interně putuje mezi kiny a filmovými distributory, přišlo v roce 2018 na promítání o deset tisíc diváků více než rok předtím. Přesné číslo je 61 349 diváků, což je nejvyšší počet v moderní historii kina. Po digitalizaci v roce 2012 a téměř rok a půl trvající rekonstrukci začalo promítat v květnu 2016.

Dnes karvinskému kinu Centrum patří v žebříčku nejnavštěvovanějších kin v Česku 10. místo. „Já to nepovažuji za nic výjimečného. Pokud to berete jako nějakou metu, pak se jí tentokrát podařilo dosáhnout. Za rok to může být jinak,“ říká skromně šéf karvinských kin a filmový odborník Jakub Gajdica.

Co je podle něj základem tohoto bezesporu skvělého výsledku? „Mám občas tendenci připisovat to vnějším vlivům, které tu bezesporu jsou. Ale chci věřit, že je zúročení naší práce s dramaturgií a dobrý mediální obraz kina. Jak si návštěvníci našeho kina jistě všimli, snažíme se dělat akce, které lidi do kina přitáhnou. Hodně oblíbené jsou například Pohádkové středy, které děláme od loňského roku. Druhý rokem pak při skladbě programu myslíme na ženy a pořádáme tzv. Babské kino. Taky je docela úspěšné. Ale těch akcí, kterými se snažíme přilákat diváky, je samozřejmě více,“ přiblížil Gajdica.

Dalším faktorem, který zvrátil poměr návštěvníků multikin ku prospěchu kin ve městech velikosti Karviné nebo Havířova, je jakýsi patriotismus a to, že i tato kina už nabízejí komfort srovnatelný s multikiny. „Lidé to zjistili a už nemusí nutně do ostravských multikin. Ušetří tak čas i peníze. A nejsou ošizeni ani oblíbené filmové premiéry, a kdo chce, může si ke sledování filmu koupit popcorn i kolu,“ dodává s úsměvem šéf karvinských kin.

Podle nejnovějších údajů Unie filmových distributorů si loni polepšila všechna kina. A to především díky hudebnímu trháku Bohemian Rhapsody. Vyšší návštěvnost loni zaznamenal o havířovské kino Centrum. Promítání ve dvou sálech loni navštívilo něco přes 58 175 diváků.