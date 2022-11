Na Karvinsku se už roky demolují bytové domy. Volné plochy ale zůstávají prázdné

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Už je to deset let, co majitel bývalých bytů OKD (spol. RPG Byty, pozn. red.) začal s demolicemi neobsazených, nevyhovujících nebo dokonce vybydlených domů. Jen v karvinské čtvrti Nové Město, budované od 50. let minulého století, zmizelo v průběhu let okolo 150 domů (domem se rozumí jeden vchod s určitým počtem bytů, pozn. red.), což je odhadem okolo tisícovky bytů.

Karviná Nové Město lokalita, kde stávaly domy | Video: Januszek Tomáš

Jejich majitel (RPG, popř. Residomo, pozn. red.) to tehdy vysvětloval mimo jiné nezájmem o bydlení v této městské části kvůli úbytku obyvatel. Za posledních 20 let klesl počet obyvatel Karviné o téměř 15 tisíc lidí na současných přibližně 50 tisíc. Havířov od roku 2000 spadl z 87 tisíc obyvatel na současných zhruba 70 tisíc. Řidiči, trpělivost! Na tahu Karviná-Český Těšín se teď čeká i desítky minut V demolicích pokračoval nástupce RPG, společnost Residomo, a aktuálně se bourají staré cihlové domy i pod hlavičkou Heimstaden. V Karviné i Havířově. V minulých letech šlo v Karviné k zemi ale i několik vybydlených domů, které patřily přímo městu. „Některé domy jsme se rozhodli zdemolovat, protože jsou dlouhodobě neobsazené a jejich provoz je příliš drahý. Jsou to zároveň domy se zastaralým způsobem vytápění, které bychom museli kompletně rekonstruovat za částky, které nedávají ekonomický smysl. Místo toho chceme prostředky investovat do zateplování a rekonstrukcí domů, o kterých víme, že je obsadíme,“ vysvětlila mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz. Rekonstrukce výpravní budovy v Karviné začne v listopadu, vyjde na 31 milionů Když zmizely první domy v Karviné-Novém Městě, mluvilo se o tom, že na jejich místě dočasně zůstanou volné plochy, popř. parčíky. I po letech jsou však plochy prázdné a leží ladem, bez využití. Například při pohledu z Havířské ulice (naproti haly házené, pozn. red.) se nabízí neobvyklý pohled: na místech, kde stávaly domy a bydleli lidé, zůstalo jen pár stromů, vydlážděné ulice, dětské hřiště a spousta dopravních značek. Připomíná to velké dopravní hřiště, ovšem v reálu. Několik domů zase loni zmizelo v Havířově-Prostřední Suché. „Letos jsme v Havířově zbourali jeden dům, tj. tři vchody. Do konce roku budeme demolovat v Havířově ještě další tři domy,“ uvedla mluvčí společnosti Heimstaden. Co bude na volných plochách? Uvolněných ploch jen v Karviné-Novém Městě přibývá – podél Havířské, mezi ulicí Makarenkova a Na Vyhlídce anebo v ulici Fučíkova. Nabízí se tedy otázka, zda je nějak nevyužít. Například v ulici Mírová naproti gymnáziu vzniklo parkoviště. Problémem ale může být více vlastníků. Pozemky, na kterých stály domy, totiž patří společnosti Heimstaden, komunikace a případně okolní pozemky zase městu. A vlastníků může být samozřejmě víc. Mstitel? Muž v Havířově nadával popelářům do vrahů, pak zaútočil „Jsme určitě připraveni jednat s jakýmkoliv novým investorem, který by měl o danou lokalitu zájem. Bude však nutný souhlas všech vlastníků pozemků, které tvoří daný celek v lokalitě. Pozemky se dají využít například pro individuální bytovou výstavbu nebo lehký průmysl - řemeslníky nebo malé dílny,“ uvedl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček. Chce to najít společnou řeč Jedna věc jsou představy, druhá realita. Zájem o volné pozemky je prakticky nulový. I před nějakou dobou avizovaný projekt na výstavbu rezidenčního bydlení v Karviné, v lokalitě mezi ulicemi Mírová a Havířská, je takzvaně u ledu. „Lokalita má potenciál, ale developeři se k tomu postavili skepticky, protože teď v této době se nic neprodává,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s tímto projektem. Zároveň potvrdil, že zájem o stavbu rezidenční bydlení v této lokalitě stále trvá. Mluvčí společnosti Heimstaden Deníku řekla, že o žádném projektu na využití volných ploch zatím neví. Takový záměr navíc podle ní vyžaduje širší debatu. „S městy budeme o využití pozemků teprve jednat,“ řekla Kateřina Piechowicz.

