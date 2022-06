Lékař ji po vyšetření odevzdal matce a otčímovi, v průběhu dalších zhruba sedmi hodin žena upadla do kómatu a musela být převezena do ostravské fakultní nemocnice, kde zjistili, že má prasklou spánkovou kost a epidurální krvácení.

V průběhu soudního líčení se znalci přikláněli spíše na stranu lékaře, když uváděli, že vzhledem k informacím, které v dané době měl, k chování ženy v ordinaci a k vyšetření, při němž na hlavě nezaznamenal žádný otok, udělal, co měl. Státní zástupce a zástupce poškozené dívky, která má sníženou hybnost a další trvalé následky, trvali na tom, že lékař neučinil vše, co mohl a měl provést alespoň rentgen, který by zřejmě prasklinu kosti odhalil. Soud vynesl rozsudek, na jehož základě lékař dostal peněžitý trest padesát denních sazeb po 1500 korun, dále soud zakázal lékaři vykonávat činnost lékaře na oddělení pohotovostní služby na dobu 18 měsíců.

Zraněná a ochrnutá dívka z diskotéky v Novém Jičíně: soud potrestal lékaře

Většina pisatelů na sociálních sítích stojí za lékařem a rozsudek soudu mnoho z nich rozhořčil. „Bylo mi úplně jasné hned od začátku že byla intoxikovaná, jinak by ji přece odvezli na trauma ambulanci a ne na interní. Mohla si za to sama, stálo ji to za to? Stojím za lékařem a jsem ráda, že jsem s ním mohla pracovat, protože vím, že je to člověk na svém místě a i někteří členové naší rodiny, kteří u něj podstoupili vyšetření, řekli, že už by jinam nešli, že tak příjemného a citlivého lékaře ještě nezažili. O to víc mě to mrzí!“ uvádí jedna z pisatelek.

Další přidává, že pro doktora je to smutný verdikt s ohledem na okolnosti. Jiný pisatel píše stručně: „Tady je něco špatně.“ Lékaře se zastávají i další. „Skvělý lékař, který platí za blbosti jedné slečny,“ uvádí jedna z pisatelek. „Já jsem poznala pana doktora jako pečlivého a vstřícného lékaře a nejsem zdaleka sama,“ stojí v dalším příspěvku.

Vyšetřoval čtyřmetrovou tyčí…

V jednom z mála negativních příspěvků píše jistá pisatelka: „Konečně…se k nám chovají jako k obtížnému hmyzu… jedno vyšetření mi stačilo… vyšetřoval čtyřmetrovou tyčí a jen tak odhadem řekl diagnózu, která byla úplně vedle…“ Na dotazy dalších aktérů účastníků diskuze, zda žena myslí odsouzeného lékaře novojičínské nemocnice, pisatelka doplňuje: „Já nepíši o konkrétním lékaři, já napsala jen svůj zážitek….“

Vyjádření další pisatelky, jako by shrnulo pocity většiny ostatních: „Všichni řeší pana doktora, ale proč se neřeší dotyčná slečna? Sama mám maminku po CMP na vozíčku, vím jak těžko se smiřujete s tím, že v plném zdraví je najednou vše jinak, ale tohle mi přijde nefér.“ Rozsudek, který vyřkl soud 30. května, doposud nenabyl právní moci. Obžalovaný lékař i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. Diskotéka Majnl Dance, kde se událost stala 18. března 2018, již delší dobu neexistuje. Nákupní středisko, v jehož podzemních prostorách byla, je v současné době v rozsáhlé rekonstrukci. (ipa)