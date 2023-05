Každé krajské město má svá dopravní specifika. Existují úseky a křižovatky, kde je dobré mít se na pozoru. Jde nejen o rychlost, ale také o (ne)přehlednost situace a složitost daného místa. Co se týká Ostravy, naštěstí zde nejsou lokality, o kterých by se dalo říct, že zde každým rokem umírá řada lidí a dochází k velkému množství zranění.

Křižovatka Nádražní-Mariánskohorská, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Statistické údaje dopravní nehodovosti na Ostravsku zveřejňuje policie a různé portály. Ne každý karambol je ale hlášen policii, jde zejména o drobné ťukance. Jsou také křižovatky, které sice v počtu havárií neobsazují přední příčky, přesto patří ke komplikovaným a dochází v nich často ke krizovým situacím.

Noční můra

Jedna taková, kterou mnozí označují za nejsložitější v Ostravě, a jež se stala noční můrou žáků autoškol, se nachází v Ostravě-Přívoze. Konkrétně jde o křižovatku ulic Nádražní a Mariánskohorské u bývalého kina Svoboda. Ve směru od vlakového nádraží jezdí po Nádražní ulici kromě automobilů i tramvaje a trolejbusy.

Na frekventované křižovatce v Ostravě se v pondělí vypnou semafory

Od centra města je třeba dávat pozor na tramvaje z Nádražní ulice, které jedou od někdejšího kina dále nejen po Nádražní, ale odbočují i přes celou křižovatkou do Sadu Boženy Němcové. Kromě toho z Nádražní ulice z centra města vyjíždějí mimo automobilů také autobusy, z nichž některé odbočují, další jedou rovně po kolejích do Sadu Boženy Němcové. A do toho trolejbusy…

A to už nemluvě o nákladních a osobních autech, kterých denně po frekventované Mariánskohorské ulici projedou tisíce.

Nejnebezpečnější a nejsložitější situace vznikají ve chvíli, kdy po Nádražní ulici jedou tramvaje a ve stejném okamžiku se auta v obou směrech snaží z Nádražní odbočit vlevo na Mariánskohorskou. Přednost totiž musejí dát nejen tramvajím, ale také autům jedoucím rovně po Nádražní. A i když je křižovatka „čistá“, vzniká chaos, když se míjejí auta odbočující vlevo.

Nejrizikovější místo

Z hlediska následků nehod je na Ostravsku podle policistů nejrizikovější místo v Šenově. Jde o křížení komunikace číslo 2473 – ulice Frýdecká, která dále přechází v ulici Hlavní, a komunikace číslo 2478 – ulice Šenovská. Za loňský rok zde při čtyřech nehodách zemřeli dva lidé, tři osoby utrpěly zranění. „V uvedeném místě již došlo k úpravě dopravního značení upravující přednost do retroreflexního provedení,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Nebezpečná je také ulice 28. října v úseku od ulice Na Jízdárně po ulici Bozděchovu. Vloni se zde bouralo desetkrát, jeden člověk zemřel, pět lidí bylo zraněno.

VIDEO: Autobus v křižovatce vyděsil řidiče v Ostravě. Oba jet na zelenou nemohli

„Dochází zde k nehodám vlivem překračování rychlosti a nedání přednosti chodcům. Došlo k úpravě svislého dopravního značení Přechod pro chodce do retroreflexního provedení, dále k odstranění některých reklamních zařízení a také k ořezu dřevin, které by mohly částečně zakrývat některá dopravní značení,“ dodala Michalíková.

Podle serveru portalnehod.cz, který eviduje karamboly za poslední dva roky, se v Ostravě často bourá v křižovatce Opavské a Sokolovské ulice v Porubě. Za posledních čtyřiadvacet měsíců zde došlo ke 14 haváriím, osm lidí bylo zraněno.

Tradičně riziková je křižovatka 28. října–Plzeňská–Mariánskohorská známá jako U Vodárny, přes kterou projíždějí tramvaje. Portalnehod.cz zde eviduje jedenáct střetů.