Ve firmě Segezha Packaging, která sídlí na adrese Úvalno 343, na kamion čekali marně. Řidič nějakým nedorozuměním dostal špatnou adresu Úvalno 43, což je slepá místní komunikace vedoucí k lesu. Když se plně naložený kamion na konci pokoušel otočit, uvízl na svažité louce. Bylo kolem 15 hodin.

HASIČI? LESNÍCI? JEŘÁBNÍCI? ROLNÍCI?

Místní nedokázali bezmocnému řidiči z Běloruska poradit nic jiného, než ať se obrátí na starostu. Koho jiného volat, než starostu Radka Šimka? Volají ho přece všichni, když v obci něco nefunguje.

„Volali jsme hasiče. Bylo nám vysvětleno, že pokud kamion nikoho neohrožuje ani neomezuje dopravu, nemůžou zasáhnout. Přesto děkujeme, bylo poznat, že by pomohli rádi,“ popsal starosta Šimek, jak se s dalším pracovníkem vrhli do záchranné akce.

„Volali jsme lesnické firmy, zda nemají poblíž nějaký stroj. Marně. Za některými jsme byli i doma. Volali jsme místní zemědělce, ale údajně veškerá technika je na žních mimo obec. Volali jsme jeřáby. Bylo nám vysvětleno, že jeřáb do tahu síly moc nemá a ani asi nesmí nebo neumí pomoci. Volali jsme podnikatele se zemní technikou, zda by to nezkusil. Ochotně přijel, ale jeho Bělorus na to byl slabý. Volali jsme všechny možné odtahovky, i ty, které uvádí odtah nákladních vozidel. Odmítli s tím, že 40 tun je příliš,“ popsal Radek Šimek jak se řeší neřešitelná situace.

KDO TO ZAPLATÍ?

Pomohlo by složit náklad, ale byly to obří role papíru a zrovna se schylovalo k dešti. Nakonec se podařilo sehnat firmu z Ostravy, která dokázala kamion dostat na cestu. Nyní čekal starostu smutný úkol. Vysvětlit řidiči kamionu, že náklady na jeho záchranu opravdu nezaplatí obec Úvalno. Také pracovník odtahovky odmítal řidičovy nápady, že peníze později „nějak“ po „někom“ vymůžeme.

„Řidiče jsme vezli do Krnova k bankomatu, kde z několika karet vybral 16 tisíc a zaplatil. Ve 21.30 hodin jsme se my Úvalenští vydali domů, odtahovka domů do Ostravy a jen kamioňák zůstal na místě do rána. Musím poděkovat Honzovi Magnuskovi, že to se mnou po celou dobu absolvoval. Musím poděkovat Radkovi Matýskovi, že i přes téměř jasný neúspěch přijel s bagrem a zkoušel, co se dalo. Já jsem v podstatě většinu času jen telefonoval, ale domů jsem přijel tak unavený, že jsem tvrdě prospal i tu noční dešťovou kalamitu. Ale mám dobrý pocit, že se nám podařilo někomu pomoci,“ doplnil starosta Úvalna. Na závěr si ještě vzpomněl na veselou historku.

VESELÉ HISTORKY S RUŠTINOU

K události došlo v týdnu, kdy jsme si připomínali 21. srpen, takže ruština běloruského řidiče vyvolávala jisté reminiscence. „Starý pan Pustka šmejdil okolo, dal se s řidičem do řeči a říká mu: „Ty jsi Rus? Tak to máme společné výročí 51 let!“ Chudák řidič koktal, že on v té době ještě nežil,“ vygradoval vyprávění starosta a ještě prozradil, jak řidič odtahovky ze své paměti doloval ruštinu:

„Když se kamioňák snažil nějak pomoct za volantem, zařval na něj: „Na nič něšagáj, nič něrob, enem kruť volantěm!“ uzavřel starosta Šimek a popřál kamioňákům, aby se do podobné situace nikdy nedostali.