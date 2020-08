Ve středu 12. srpna odpoledne v 17 hodin se v Klimkovicích neplánovaně uskuteční zasedání zastupitelstva. Důvody jsou hned dva. Jedním je střecha sokolovny. Sokolovnu kvůli havarijnímu stavu střechy loni v únoru zavřel statik krátce před zahájením plesové sezony. Nyní statické posudky rozhodly, že střechu není možné opravit, musí se udělat nová. Zastupitelé proto budou rozhodovat o uvolnění 5 milionů korun na její výměnu.

Havarijní stav střechy uzavřel sokolovnu a koronavirus zrušil koncert. Dalším důvodem setkání zastupitelů tedy bude přijetí obecně závazné vyhlášky, která umožní konání oblíbeného koncertu Rezon v náhradním termínu. Koncert v zámeckém parku se měl konat 18.července, ale kvůli nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze 17. července, které s okamžitou platností zakázalo hromadné akce nad sto lidí, byl zrušen v podstatě z hodiny na hodinu. Nutnost svolávat kvůli této změny zastupitelstvo a schvalovat obecně závaznou vyhlášku vztahující se k hluku po 22. hodině je dána zákonnou úpravou.

„Tato zákonná úprava je velmi nepraktická, což se ukazuje právě v této mimořádné době. Ale je to zákon, tak ho musíme respektovat. Zajistit celé schvalovací kolečko ovšem není jednoduché,“ komentoval to starosta města Jaroslav Varga.

„Rocková zábava s kapelou Rezon má v Klimkovicích tradici už více jak dvacet let a je to vždy stěžejní akce léta. Rezony pořádají klimkovičtí rybáři. Kapelu pamatují celé generace Klimkovanů. Když muzikanti začínali, nebylo jim ani dvacet let. V kapele se taky vystřídalo už několik generací. Jsou to vynikající muzikanti a zpěváci, jsou kvalitní a oblíbení ve všech dědinách kolem, stále hrají svůj styl. Třeba já jsem na Rezony do parku chodila už před 25 lety, dnes na nich paří moje děti,“ prozradila pracovnice Městského informačního centra Klimkovice a Městského úřadu Klimkovice Alice Chlebovská.