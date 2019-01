Fenomén takzvaných fušek či melouchů přiblížila výstava nazvaná Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!, která se uskutečnila v době od 8. listopadu 2017 do 2. června 2018 v pobočce Muzea Novojičínska, p. o. Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře.

Výstava měla obrovský úspěch, a tak není divu, že na ni nyní navazuje publikace, která má název Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! Neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století.

„Kniha je výstupem z projektu zaměřeného na kulturní fenomén neoficiální výroby v průmyslovém podniku pro soukromé účely. Cílem této publikace je veřejnosti představit především v širších souvislostech artefakty, jež lze vnímat jako určité produkty soudobé lidové kultury tedy neoficiální každodenní kultury širokých vrstev obyvatelstva, předávané neformálně pomocí nápodoby a zvykové tradice. Jak název napovídá, tyto předměty vznikaly ve významném automobilovém podniku Tatra, a to na jeho jednotlivých pracovištích v Kopřivnici a Příboře,“ uvedl Václav Michalička, vedoucí příborské pobočky Muzea Novojičínska a autor textů v publikaci.

Připomíná, že artefakty, které byly na výstavě, a jimž se věnuje i publikace, jejich výrobci zhotovovali v automobilce mnohdy nelegálně a pololegálně, ale existovaly i alternativy umožňující tovární vybavení použít pro osobní potřeby oficiální cestou.

„Kniha vedle získaných poznatků a informací představuje i jinou perspektivu uchopení předmětů a to prostřednictvím objektivu fotoaparátu. Petra Vidomusová ve svých fotografiích nabízí pohled na předměty z různých úhlů a mnohdy také ze značné blízkosti, kdy umožňuje vidět to, co běžně oko pozorovatele nezachytí, a poskytuje tak alternativu nového poznání,“ doplnil Václav Michalička.

Knihu, kterou podpořilo dotací Ministerstvo kultury ČR v programu na podporu tradiční lidové kultury, je možno zakoupit v pokladnách Muzea Novojičínska v Novém Jičíně v Žerotínském zámku a v Muzeu a pamětní síni S. Freuda v Příboře.