Promo Fora Nová Karolina, aby lidé opět vyrazili za nákupy, se zvrhlo v masové lynčování provozovatele. „Proč? Už k vám nepřijdu. Nestydíte se?“ podobných otázek i konstatování si lze nyní všimnout přehršel. A diví se také internetem nepolíbení lidé, kteří zůstávají zmateně stát u stažených mříží.

Místo kýženého otevření prodejny po pěti měsících nuceného zavření se totiž knihkupci z Knihy Dobrovský dočkali jen dalšího zapečetění prodejny ostrahou obchodního centra Forum Nová Karolina, výměny zámků a nevpuštění zaměstnanců do práce. Knihkupectví v Ostravě zůstalo bez přístupu ke zboží a zaměstnanci bez osobních věcí.

Co vedlo k tak rázným krokům vůči prodejci, který je jedním z původních nájemců už od otevření nákupního centra v roce 2012 a partnerem o čtyři roky déle?

„Ještě před pár týdny jsme odsouhlasili prodloužení smlouvy na další léta a nyní stojíme bezmocně před uzavřenou prodejnou. Stále doufáme, že se jedná o obrovské nedorozumění a jsme otevřeni jakémukoliv dialogu. Jde nám jen a pouze o zákazníky, kteří se těšili, že si budou moci vyzvednout své knihy, pozdravit se s knihkupci a nasát atmosféru, kterou milují,“ řekl Deníku začátkem týdne ředitel oddělení marketingu Knihy Dobrovský Adam Pýcha, podle něhož ostravská prodejna patří mezi čtyři nejlepší pobočky v zemi.

Spor

Podle Fora Nová Karolina je postoj prezentovaný Knihami Dobrovský nepravdivý a neúplný. „Na základě dlouhodobého, soustavného a závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy byla s tímto nájemcem ze strany vlastníka obchodního centra oficiálně ukončena současná nájemní smlouva již v dubnu letošního roku. Nájemci jsme navíc nabídli, aby prodejnu knih i nadále dočasně provozoval. Ten však naší nabídky nevyužil,“ popsal situaci z pohledu obchodního centra jeho marketingový ředitel Tomáš Lučan (obdobný je podle něj důvod i konce dalšího letitého nájemce, fitness centra v nejvyšším poschodí centra, pozn. red.).

Kudla do zad?

Postoj obchodního centra, který se podle Knihy Dobrovský projevuje i arogantním jednáním, je prý jako kudla vražená do zad. „Už od prvních let trvání nájmu bylo domluveno, že bude faktura vystavována kvartálně, protože systém obchodního centra to jinak neumožňuje. Nicméně vždy bylo akceptováno, že my jako nájemce budeme platit měsíčně,“ přiblížil situaci Adam Pýcha.

Ze strany Knihy Dobrovský podle něj proto nedošlo k žádnému problému. „Je důležité dodat, že vůči obchodnímu centru nyní nemáme žádný dluh, ani jiné závazky a nájem máme uhrazený až do konce června 2021. Stále věříme a doufáme, že bude možné navázat na původní domluvu a jsme otevřeni jakémukoli jednání se zástupci obchodního centra,“ dodal pro Deník Pýcha.

O polovinu vyšší nájem

Forum Nová Karolina však považuje ukončení nájemní smlouvy za definitivní a nehodlá se o věci dále bavit, a to ani s médii. Na vině tohoto stavu má být blíže nespecifikovaně také covid.

Podle zákulisních informací a zjištění Deníku přitom knihkupectví podepsalo s obchodním centrem už začátkem roku novou smlouvu, přestože obsahovala padesátiprocentní zvýšení nájmu (vedení OC informaci odmítlo komentovat, pozn. red.). To mělo způsobit odmítnutí smlouvy knihkupci a uvolnění lukrativních prostor novému nájemci.

Když ale Knihy Dobrovský na nabídku přesto kývly, mělo obchodní centrum hledat jiné cesty, jak prosadit své. Této verzi nahrává i prohlášení obchodního centra z tohoto týdne.

„Na stejném místě pro vás v dubnu příštího roku otevřeme zcela nový a moderní koncept knihkupectví, který připravujeme na míru všem milovníkům a fanouškům knih. Uděláme vše proto, aby kvalita nabídky či personálu nové prodejny byla na špičkové úrovni,“ uvedl marketingový ředitel Fora Nová Karolina Tomáš Lučan.

Příznivci Knihy Dobrovský však nechtějí situaci nechat, jak je, a sepisují petici. Ke čtvrtečnímu poledni ji na webu petice.com podepsalo 435 lidí. Knihkupci přesto chtějí zatím stále ještě vyjednávat – ostatně i na dotaz Deníku o vyjádření kývli až napodruhé. Pokud se však situace nezmění, jsou připraveni vyrazit příští týden do prodejny za doprovodu policie.