Gentlemanskou dohodu o pokračování stávající koalice si její tři hlavní strany daly už před volbami. Společně se jejich lídři sešli už v sobotu při sčítání samotných hlasů a definitivně si ruku podali v neděli. Ústní dohoda zní jasně: koalice bude ve složení ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Poté, co vše projednají jednotlivé stranické orgány, by mělo v úterý odpoledne dojít k podepsání nové koaliční smlouvy.

„Rámcové znění koaliční smlouvy počítá s předefinováním stávajících resortů,“ sdělil Ivo Vondrák, který počítá s další čtyřletkou v pozici hejtmana kraje. Důvod provedených změn v obsazení resortů je podle něj prostý a jasný. „Čeká nás čerpání poměrně velkého množství finančních prostředků z Evropské unie, které budou směřovat do transformace kraje, a to bude náročný úkol. Bavíme se možná až o 120 miliardách, které půjdou do tohoto regionu,“ dodal Vondrák.

Pozici prvního náměstka od Lukáše Curyla (KDU-ČSL) převezme Jakub Unucka, jehož ODS s podporou TOP 09 dopadla ve volbách lépe. Roli radního s povděkem kvituje Petr Kajnar, jehož ČSSD se málem strachovala o samotné bytí v zastupitelstvu kraje.

„Přijali jsme místo jednoho radního, což nám vzhledem k volebním výsledkům vyhovuje. Měl bych jím být já. Na kandidátku jsme dali ty nejzkušenější, které máme, proto si myslím, že s transformací kraje jsme schopni pomoct,“ prohlásil Kajnar.

Spokojenost neskrývali ani další očekávaní koaliční partneři. „Ve straně tento návrh podpořím a budu jej obhajovat,“ uvedl Unucka, který se vzdal dopravy a chytrého regionu, místo čehož se bude věnovat energetice. Náměstek Lukáš Curylo zase „svou“ kulturu obohatí o podporu filmové tvorby. Zajímavostí je také to, že mošnovské letiště už co do kompetenci radních nebude spadat pod dopravu, ale pod resort financí a investic, které tam kraj ve velkém plánuje.

K TÉMATU

Jaké bude rozdělení resortů v nové krajské vládě?

ANO 2011



Hejtman (Ivo Vondrák) – Strategie, bezpečnost, zahraniční vztahy

Náměstek – Finance a investice

Náměstek – Regionální rozvoj + zemědělství

Náměstek – Zdravotnictví

Náměstek – Doprava



ODS + TOP 09



1. náměstek (Jakub Unucka) – Energetika + životní prostředí

Náměstek – Průmysl a chytrý region

Radní – Školství a tělovýchova



KDU-ČSL



Náměstek (Lukáš Curylo) – Kultura a památková péče + filmová tvorba

Náměstek – Sociální oblast



ČSSD



Radní (Petr Kajnar) – Územní plánování