„Zkuste to vysvětlit malému děcku…“ nechává se slyšet máma dvouapůlletého syna k prvnímu pokusu. Neúspěšnému, byť u kasy před ruským kolem s dvaatřicetimetrovým průměrem nabízí za svezení i pětistovku. Kolotoče začínají ve všední dny až ve dvě odpoledne (o víkendech v jedenáct) a končí v osm hodin večer (o víkendech v devět).

Před zahájením provozu každopádně přicházejí ke slovu utěrky na všechny sedačky a vysypání přístupových cest čerstvými pilinami. Je právě po lehké přeháňce a personál musí udržovat jak samotné atrakce, tak okolí. Vždyť všechno stojí na travnatém plácku. Počasí ostatně podle hlavního kolotočáře Pepy příliš nepřeje. „Lidi ovšem chodí,“ konstatuje.

„Chci všechno, kam malý může!“ poroučí si Lenka u pokladny. Prý na synově zábavě dnes rozhodně šetřit nebude (v tašce opatruje i jakousi novou hračku koupenou u kolotočů). Oliverovi pak do dlaní sype kupu žetonů, na autodrom, ruské kolo, housenkovou dráhu či klasické autíčka; jen pro ty červené na vyhlídkový řetízkový kolotoč se musí dodatečně vracet.

Mezi prvními se u atrakcí vedle telekomunikační školy v Opavské ulici objevují právě žáci a studenti. Melanie se Simonou se nechají poutat do té s názvem The King patřící k nejextrémnějším, točit se s nimi bude o 360 stupňů ve více než třicetimetrové výšce „Hlídám jim věci, já své kapesné utratila včera ve fastfoodu,“ poznamenává kamarádka Nikča.

Kolotoče v Opavské ulici v Porubě začínají ve všední dny po druhé odpoledne, nejdříve přichází školáci a studenti, pak rodiče se svými dětmi. Po hodince provozu je tu už slušná návštěvnost.

Lenka s Oliverem už mají za sebou vyhlídkovou poklidnou jízdu v gondole nad Porubou i „let“ řetízkáčem, obojí též přes třicet metrů nad zemí. „K nám na Jih jezdívají kolotoče taky, ale ne tak dobré,“ říká maminka. Oceňující galantní obsluhu podávající ji pod nohy odložené pantoflíčky. Dodává, že ušetří, starší syn je právě jinde, jezdí na koních…

Kromě obligátních upozornění na povolený věk a výšku zájemců o atrakce visí všude cedule odkazující stále na opatření proti čínské nákaze jménem covid-19. Obsluha nosívá striktně roušky, dezinfekcí po každé jízdě nešetří. Když se kolotoče znovu točí (a v Porubě budou až do 30. května), vypadá to, že se život po nouzovém stavu – doufejme – vrací už zase do normálu.