Oproti prosincovému důchodu chodí nyní průměrnému penzistovi dokonce o 990 korun víc (ke zmíněným 89 korunám je třeba přičíst jednorázovou valorizaci k 1. lednu, která činila v průměru 901 korun).

Data o průměrné výši takzvaných „sólo“ důchodů k 30. červnu ukazují na dlouhodobý nešvar: rozdíl v penzích dam a pánů se opět prohloubil, důchodkyně nyní berou o 2509 korun méně než důchodci-muži. Po valorizaci na počátku roku přitom rozdíl činil 2484 korun.

Nejvyšší průměrné důchody – přes 15 tisíc korun – nyní pobírají muži v Praze a v Moravskoslezském kraji. Nejnižší pak ženy v Moravskoslezském kraji.

Vláda v pondělí řešila, zda prolomí strop pro odchod do důchodu, který je stanoven na 65 let. Výsledek? „Vláda v žádném případě nepočítá s tím, že by se zvyšoval věk odchodu do důchodu,“ uvedla po jednání ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).