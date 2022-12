Jedenáct let provozovala lékařskou pohotovostní službu (LPS) v krajské metropoli Městská nemocnice Ostrava (MNO). Kvůli nezájmu lékařů to však vždy bylo na krev, tři roky zpátky dokonce hrozilo, že akutní problémy se zuby nebude mít kdo řešit, až se nakonec jejího provozování chopila soukromá klinika Lubomíra Berana.

Zubní pohotovost bude jeho Ajna dental clinic v areálu Ridera Sport provozovat i nadále, velké změny ale čekají LPS pro děti a dorost a LPS pro dospělé. Všechny tři hlavní ostravské nemocnice podepsaly společné memorandum a se společnou vizí pak uspěly ve výběrovém řízení kraje na provozování těchto dvou složek pohotovosti až do konce roku 2025.

Nezájem lékařů

Pohotovost pro dospělé bude nadále provozovat MNO, dětskou pohotovost však přebírá Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). „Uleví se nám, v uvozovkách se zbavíme dětské pohotovosti, jejíž provozování bylo náročné hlavně personálně, dětských lékařů je nedostatek, navíc neexistuje žádná páka na lékaře, aby se na zajišťování služeb podíleli,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig s tím, že jedinou možnou motivací jsou finance. A tak zatímco před lety, když do funkce nastupoval, brali nemocnicí nasmlouvaní lékaři na pohotovosti 400 korun na hodinu, nyní je to až 650 korun.

Od ledna to v novém schématu bude podle ředitele FNO Jiřího Havrlanta ještě víc. „Pohotovost je nezbytná součást primární péče, bez ní nelze poskytovat péči specializovanou. Zajistit LPS je důležité pro zajištění bezpečného, kvalitního a dostupného zdravotnictví,“ uvedl Havrlant a garantoval zájem lékařů z tamní kliniky dětského lékařství, navíc tam „přejde“ část nasmlouvaných lékařů, kteří dětskou pohotovost dokonce roku zajišťují v MNO.

Kdy a kam na pohotovost?

Vítkovická nemocnice se na celém systému bude podílet zejména personálně. „I v rámci našeho holdingu je těžké najít sloužící lékaře, ale ani na chvíli jsem nepřemýšlel, že bychom nepomohli, byť jsme soukromý a maličký subjekt. Právě naopak,“ popsal ředitel Stanislav Jackanin, podle něhož Vítkovická nemocnice pomůže od ledna nejprve čtyřmi lékaři na dětské pohotovosti a od poloviny příštího roku šesti lékaři. Na pohotovosti pro dospělé vypomůže, až to personální možnosti dovolí.

Pohotovost pro dospělé bude i nadále v pavilonu C1 areálu MNO ve Varenské ulici a v provozu bude ve všední dny od 17 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Dětská pohotovost bude nově v prostorách Polikliniky FNO v Porubě v ulici 17. listopadu a fungovat bude ve všední dny od 16 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin (pro úplnost – zubní pohotovost funguje v Ajna dental ve všední dny od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích nonstop, pozn. red.).

Problém? Ne, výhoda

Zkrácení ordinační doby na pohotovosti pro dospělé o jednu hodinu a ukončení „nonstop“ režimu na dětské pohotovosti je však podle náměstka ostravského primátora pro zdravotnictví Zbyňka Pražáka problém jen zdánlivě. „Někdo by řekl, že dojde ke zhoršení služby, ale tak tomu není. Dětských pacientů chodilo v noci v průměru na prstech jedné ruky. A vyřešili jsme to tak, že nyní mohou pacienti přijít do kterékoli nemocnice,“ uvedl Pražák s tím, že dětská pohotovost je nejvytíženější mezi 17 a 20 hodinou, u dospělých pak mezi 17 a 18 hodinou. „Skutečně, po ordinační době na pohotovosti kterákoli z těchto tří nemocnic ošetří pacienty i v noci na svých odděleních,“ potvrdil Jiří Havrlant.

Moravskoslezský kraj bude přispívat na provoz všech tří složek LPS dvanácti miliony korun ročně. V loňském roce ošetřili na pohotovosti v MNO 7425 dětských a 5891 dospělých pacientů, na zubní pohotovosti pak přes 22 tisíc pacientů. „Nejsou to pouze ostravští či regionální pacienti, zejména na zubní pohotovost přijíždějí i pacienti z jižní Moravy či ze Slovenska,“ dodal Zbyněk Pražák, podle něhož se provoz zubní pohotovosti rozšíří v příštím roce o čtyři další a velice potřebné ordinace, jejichž provoz bude nekomerční, takzvaně „na pojišťovnu“.