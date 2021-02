Poté, co poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav, se mnohé od pondělí změní. Skončí zákaz nočního vycházení, otevřít by mohly obchody a také restaurace. Na vypití oroseného půllitru piva v oblíbené hospůdce si však štamgasti budou muset zřejmě počkat. Majitelé restaurací totiž vyčkávají.

Bojí se, že koronavirová omezení mohou v různé podobě pokračovat a víkendová příprava na pondělní znovuotevření by jejich ztráty jen prohloubila. „V této chvíli se na otevření nechystám. Myslím si, že nouzový stav v nějaké formě bude pokračovat. Pak by přípravy byly zbytečné a znamenaly by jen další ztráty,“ řekl majitel ostravské restaurace Stará kuželna Radim Dvořáček, který chce počkat do pondělí. Pokud bude otevření možné, je schopen okamžitě reagovat.

„Když se v pondělí dozvím, že mohu otevřít a zároveň budu mít jistotu, že to za několik dnů zase nebudu muset zavřít, tak do toho samozřejmě půjdu. Stačí mi dva dny. Ve středu by tak mohli přijít první zákazníci,“ řekl Dvořáček. Jak ale zopakoval, v současné době je ke znovuotevření restaurací spíše skeptický.

Kadeřníci: vůbec nevíme co dělat

Vůbec nevíme, co máme dělat, vyjádřila nejistotu v souvislostí s faktem, že v pondělí 15. února by měl skončit nouzový stav Pavla Markovská, majitelka novojičínského kadeřnického studia I Love My Hair.

Dodala, že v pondělí by zřejmě ona i další kadeřnice měly nastoupit do práce, ale jestli nastoupí, nikdo zatím neví. „Slyšela jsem, že se možná domluví hejtmani a že teprve potom se uvidí, co bude. Od rána mi přitom zvoní zákazníci a já vůbec nevím, co mám dělat – objednat… neobjednat,“ pokračovala Pavla Markovská

Pro Pavlu Markovskou je nejistota o to větší, že v případě, že by přece jen došlo k tomu, že bude moci od pondělí kadeřnické studio otevřít, bude muset fungovat také základní škola. Jinak by nevěděla co s třeťákem, který by sám on line výuku nezvládl.

Zatím zůstává Pavla Markovská opatrná, i když nějaké objednávky má. „Je to pořád dokola, a abych řekla pravdu, už jsem téměř na dně. Skončily mi dvě kadeřnice, a i když bych za ně zřejmě náhradu našla, netuším, co bude dál. Protože než je seženeme, kdo vezme jejich klienty,“ přemýšlela nahlas Pavla Markovská a připomněla, že v nejistotě, kdy chvilku salon funguje, pak dlouho ne, už jsou rok.

„O kompenzacích raději nechci mluvit. Je už neúnosné každý měsíc přemýšlet nad tím, zda mi to vyjde nebo ne. Tak se prostě nedá žít,“ posteskla si Pavla Markovská.

Vondrák: Bude to velký problém!

"Já děkuji za tuto důvěru, ale … Pandemii nelze řešit čtrnácti hejtmany a jedním primátorem s velmi omezenými pravomocemi a MZČR. To je v rozporu se základními principy krizového managementu. BUDE TO VELKÝ PROBLÉM, a to nepatřím mezi ty, kteří se problémů bojí," napsal Ivo Vondrák na sociálních sítích v pátek ráno.