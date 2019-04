„V naší společnosti opravdu chybí informovanost o této starobylé a užitečné rostlině. Většina lidí se jí kvůli jejímu spojení s marihuanou bojí a zatracuje ji. Ale co o ní vůbec ví?“ uvádí Tomáš Ružovič ze spolku TRAWA zabývajícího se konopím (a také jinými plevely) odborně ve smyslu jejich výzkumu a aplikace za využití pokročilých technologií od roku 2014.

Weedkovice

Tak organizátoři přejmenovávají na předposlední víkend v dubnu ostravský obvod Vítkovice, kde bude v areálu historického dolu a vysokých pecí od pátku 19. do neděle 21. dubna další veletrh Konopex. Použití anglického výrazu pro trávu (weed) se nabízí foneticky, je vhodné i tematickya cizojazyčným návštěvníkům se Weedkovice mají vyslovovat lépe, než Vítkovice.

Konopex je podle něho místem, kde se doslova otevírají dveře do světa konopí… a člověk se obejde bez „jointa“ neboli marihuanové cigarety. „Připravujeme proto na veletrhu dva průzkumy veřejného mínění. Jeden na povědomí o rozdílech mezi druhy konopí, druhý na všeobecné znalosti. Smyslem je osvěta o konopném průmyslu,“ říká Ružovič.

Ten se coby vědec podílí mj. na výzkumu a výrobě a testování aktivního uhlí na čištění toxických plynů.

„Takzvaný biochar vzniká pyrolýzou odpadu z technického konopí a je náhražkou komerčně dostupných sorbentů,“ komentuje zkušenosti z Prahy na Akademii věd ČR. Rekultivační konopné biotechnologie naopak zkoušejí k využívání brownfieldů studenti z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava pod dohledem členů spolku TRAWA.

S čím se každý ve světě konopí dříve či později setká a veletrh Konopex na to též pamatuje ve svém programu je legislativa. „Ta česká nedovoluje ani stopové množství THC v jídle. Potravinářský průmysl to samozřejmě velmi omezuje v rozvoji. Přitom švýcarský limit je jedno procento v konopí. Dokonce tam prodávají cigarety s jedním procentem THC,“ vysvětluje zástupce spolku TRAWA.

Kapitola sama o sobě je léčebné konopí… kde se ale v tuzemsku ledy hýbou a lékaři ho smějí předepisovat na měsíc až 180 gramů v sušeném stavu. „Na panelových diskuzích na dané téma budou na Konopexu experti z oblasti medicíny, výzkumu i práva. Kvalitní informace pro lékaře a veřejnost poskytne lékař Radovan Hřib z Brna či zástupci Pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC a ICCIopac,“ upozorňuje.

Diagnóz, na které zabírá léčebné konopí, je snad více než čtyřicet. Onkologická onemocnění, chronická bolest, degenerativní potíže s pohybovým systémem, zelený zákal, roztroušená skleróza, kožní i infekční problémy, poranění mozku, revmatická artritida, lupénka či paliativní podpůrná léčba u umírajících. „Pojišťovny nic neproplácí, zatím. Ale to se muže změnit, jedná se o proplacení až devadesáti procent ceny,“ uvádí Ružovič.

Hovořit se má i o léčivém kanabidiolu CBD, který zdravotníci ve světě (WHO) schvalují pro podpůrnou léčbu spousty nemocí. „I u nás může pomáhat, povědomí však opět chybí. Produktů s CBD je spousta s různou kvalitou, jak ukazují studie odborníků. Málokdo ví, že lze schválené druhy konopí pěstovat a omezeně využívat bez obav z postihu kvůli zakázaným látkám,“ vzkazují ze spolku TRAWA.

Jeho záměrem je na Konopexu nashromáždit co nejvíce dat co se ví o konopí, konopném průmyslu a ochraně životního prostředí s ním spojeným, odkud lidé čerpají informace. „Na tomto základě připravíme kvalitní vzdělávací programy vhodné jak pro školy, tak domovy seniorů, a to i se zaměřením na protidrogovou kampaň,“ dodává Ružovič.

Veletrh cílí na širokou veřejnost, vstup do 13 a nad 60 let je zdarma

Hlavní expozice má Konopex od pátku 19. do neděle 21. dubna v bývalých starých hornických koupelnách v Provoze Hlubina. A jelikož veletrh cílí podle zástupce organizačního týmu Martina Kotaly na širokou veřejnost, dostanou se dovnitř zdarma jak děti do třinácti, tak návštěvníci starší šedesáti let.

„A samozřejmě handicapovaní s průkazy ZTP,“ podotýká Kotala s tím, že zcela gratis jsou venkovní doprovodné programy v areálu Dolních Vítkovic (občerstvení, hudba, čajovna, soutěže, umění…). Neplatí se ani za přednášky a besedy, které jsou součástí třídenní konopné odborné konference. Probírat se mají čtyři hlavní témata: Léčebné využití této rostliny, její přínos pro výživu a zdraví, konopí ve stavitelství a v národohospodářském významu.

„Vystoupí přední čeští experti na legislativu, drogovou prevenci či léčbu s konopím, jimiž jsou například Dušan Dvořák, Pavel Kubů, Jindřich Vobořil či Robert Veverka,“ říká Kotala. Objeví se rovněž Tomáš Vymazal z Pirátské strany, jenž je předkladatelem návrhu nového zákona o regulaci a nakládání s konopím.

„Konopex má jako hlavní cíl informovat širokou veřejnost o konopí, o jeho historii, mnohostranném využití a prospěšnosti i obrovském potenciálu pro budoucnost,“ uvádí Kotala. Návštěvníci se dozvědí nejen, jak správně pěstovat (legální druhy) konopí, ale třeba také to, jak správně namíchat konopný beton pro stavebnictví. Od toku informací pak mohou relaxovat i u konopného piva.

K TÉMATU

CO JE A NENÍ LEGÁLNÍ?



Technické konopí

Legální, když má do 0,3 procent THC (psychoaktivní látky). Česko dovoluje pěstovat certifikované odrůdy například USO 31, Futura 75, Zenit, KC Dora, Bialobrzeskie ze kterých se dá takzvaně ze semínka vyrobit kromě potravin až padesát tisíc druhů produktů. Od léků přes boty až po paliva. Kdo by se chtěl „zhulit“, má smůlu, spotřeboval by naráz více než kilogram…



Léčebné konopí

Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR má speciální konopnou agendu SAKL, která reguluje pěstování (schválenými firmami za přísných hygienických podmínek po výběrovém řízení). Povolené odrůdy jsou dvě; THC smí obsahovat od 0,3 do 21 procent a CBD (léčivý cannabidiol) od 0,1 po 19 procent. Lékárny vykupují gram od 150 korun, pro nemocné nikomu jinému to lékaři k legálnímu užívání nepředepíší je tato léčebná kůra drahá a platí si ji z vlastní kapsy.



Marihuana

Usušené vrcholky konopných rostlin s vysokým obsahem THC (od 0,3 až výjimečných 30 procent) jsou zakázanými drogami. A jejich pěstování, užívání i prodej se rovná přestupek, ne-li přímo trestný čin! Kromě toho, že marihuanu asi sotvakdo kontroluje z hlediska obsahu CBD a dalších léčivých složek, jakožto i přítomnosti látek jedovatých od těžkých toxických kovů přes plísně po organické toxiny a hnojiva. Nikdo neví, jak se pěstuje, čím se zalévá, v čem roste… a jak může uškodit.