Téměř 900 automobilů

Podle návrhu dohody může Ministerstvo obrany do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů Tatra T-815 tří typů. „Předpokládalo by to cenu do 13,35 miliardy korun,“ uvedl Polák.

Návrh smlouvy byl inspirován Německem

Rámcová dohoda zároveň umožňuje, aby se k ní připojili i alianční partneři v rámci NATO. Ministerstvo obrany se inspirovalo v Německu.

„Německé ministerstvo obrany uzavřelo obdobný kontrakt s výrobcem tanků Leopard 2A8 a umožnilo k dohodě přistoupit za stejných podmínek i dalším zemím. Zapojení dalších zemí by znamenalo množstevní slevu i pro české Ministerstvo obrany. O připojení se k rámcové dohodě a společnému nákupu vážně uvažuje i například Slovensko,“ podotkl mluvčí českého obranného resortu s tím, že samozřejmě zakázka pro kopřivnického automobilového výrobce by tak mohla mít i větší rozměr.

Armáda chce modernizovat

Nákup nových nákladních automobilů by Armádě ČR pomohl navýšit její přepravní kapacity, které v současné době nejsou naplněné. Především by ale znamenal nahrazení často značně zastaralé techniky. Na stáří armádního vozového parku poukázal při své kontrole i Nejvyšší kontrolní úřad.

O jaké vozy je zájem?

Předmětem veřejné zakázky jsou vozy T-815 6x6-7 (valník) a T-815 8x8-7 (valník a nakladač kontejnerů). Minimální počet nakupovaných vozů je celkem 98, maximální 872. Prvních několik desítek automobilů by Armáda ČR mohla dostat již v příštím roce. Cenu posoudil soudní znalec.

Vozy T-815 6x6-7 (valník) a T-815 8x8-7 (nakladač kontejnerů) jsou již v Armádě ČR zavedeny, nově zaváděný je typ T-815 8x8-7 (valník). Užívání jednotné přepravní platformy významně zjednodušuje logistickou podporu. Vozidla budou používána pro přepravu materiálu po silnici i v terénu, využívána mohou být i při nasazení Ozbrojených sil ČR v záchranných a humanitárních operacích. Zabezpečení přepravní kapacity je nezbytné k fungování AČR.