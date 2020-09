„V robotě přijali přísná pravidla. Mimo jiné si nesmíme ani ruce podávat“ popisuje devětatřicetiletý Radek z Orlové. Před příchodem koronaviru do republiky považuje tuto nemoc za velké ohrožení. Proto taky v květnu při chřipkových příznacích spěchá k lékaři, je poprvé testován a verdikt zní: Viróza.

„Ani já jsem to nebral na lehkou váhu. Snažil se chránit, abych nic nechytil,“ uvádí pětapadesátiletý Ondrej z Karviné. Zpočátku si ani on nepřipouští, že čínská nákaza pronikne do tuzemska tak rychle a rozšíří se mezi obyvatelstvem. O to více je překvapen nárůstem pozitivních případů i ve svém nejbližším okolí.

„Někteří chlapi byli nakažení a spousta dalších v karanténě. A já s rodinou na dovolené zdravý,“ popisuje Radek. Poslední den volna – v pátek – míří na další test, tentokrát nařízený zaměstnavatelem. A na sobotní ranní směnu už nesmí, má koronavirus! Paradoxně si na nic nestěžuje, patří mezi „bezpříznakové“.

Rapid (krevní) a posléze PRC (výtěrový) test absolvuje též Ondrej. „Plno lidí neprošlo, blokovaly se jim karty ke vstupu do podniku. Mi volal směnmistr, že mám štěstí a jsem jeden z mála negativních…“ konstatuje. Pokračuje v práci, bere naplánované volno a dokonce vyslyší žádosti, aby zaskakoval za nakažené.

Doma jsme to měli skoro všichni

„Kromě mé manželky a nejmladšího devítiletého syna – ten byl na fotbalovém soustředění, táborech a u babičky – jsme to doma měli všichni,“ líčí Radek. Ale ani jeho další dva synové, sedmnáctiletý a osmnáctiletý, nemají s koronavirem žádné trable. Karanténu u nich i táty končí dva na sobě nezávislé nové testy.

Ondrej už je v té době přeložený z karvinské do ostravské fakultní nemocnice. „Více než týden na jednotce intenzivní péče, a pak na interně. Zřejmě kvůli COVID-19 se u mne projevují srdeční potíže. Podle kardiologů mi levá komora funguje jen na dvacet procent,“ svěřuje se. Jeho blízkým se onemocnění vyhýbá.

Radek dnes na čínskou nákazu jen vzpomíná. „Že právě pro mne nebyla nebezpečná, neznamená, že jiného nemůže ohrozit. Ale to může i běžná chřipka,ne?“ tvrdí. Každopádně je vyléčený a v sobě má protilátky na koronavirus. Patří k lidem, kteří chodí do Ostravy-Poruby do krevního centra darovat svou plazmu.

Za negativního označují nakonec i Ondreje, jenž však nemá stále vyhráno. „Ta nemoc mi napadla plíce a utrpělo tím srdce, které se je snažilo dopupmovávat krví. Kontrolu na kardiologii mám teprve v listopadu,“ doplňuje. Kdy se i on vrátí do práce technika provozu důlní dopravy na šachtě ČSM-Sever, to nikdo neví.