Česko má na "korovirovém" kontě druhé úmrtí. Obětí se stal 45letý muž, který se léčil v Havířově. Jeho úmrtí krátce po půl jedenácté dopoledne oznámil ministr Adam Vojtěch na sociální síti. Dotyčný kromě nákazy bojoval také s pokročilým stádiem rakoviny - VÍCE ZDE.

Celkově se počet potvrzených případů nákazy v Česku v úterý večer zvedl na 1394, v Moravskoslezském kraji hygienici po 18. hodině večer uváděli stejné číslo, jako bylo ráno - 141.

Hejtman Ivo Vondrák ale krátce před devátou večer na sociálních sítích počet upřesnil (mapu podle okresů najdete níže), a to na 149.

"Znovu upozorňuji, že nebudeme sdělovat jména obcí. Není to legální a musím dodržovat právní předpisy této země. Jsou případy, kdy se nakažení stali terčem nenávistných výpadů," uvedl dnes na sociální síti Facebook hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Úspěšně se zatím v Česku uzdravilo osm lidí. Epidemiolog Roman Prymula pak varoval před nošením respirátorů. Pokud si je totiž oblékne nemocný člověk, ventily určené k výdechu mohou nákazu šířit do okolí - VÍCE ZDE.

Mapy s údaji o počtu nakažených v kraji:

VÝBĚR ZPRÁV Z MS KRAJE Z DNEŠNÍHO DNE:

Krnov: Bosch zastavuje výrobu

Závod skupiny Bosch v Krnově zahájí 30. března měsíční odstávku. V podniku pracuje zhruba 200 lidí. Tuzemský Bosch patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut - VÍCE ZDE

Život za mřížemi v čase koronaviru: Vězňům v Ostravě umožní videohovory

Novinku v podobě videohovorů mezi odsouzenými a jejich příbuznými zavádějí v ostravské Věznici Heřmanice. Jde o reakci na zákaz návštěv, který kvůli šíření koronaviru vyhlásila Vězeňská služba ČR - VÍCE ZDE

Festivaly s termínem jaro 2020 hlásí změny. Dojde k nim i v programu

Festivaly, které se měly uskutečnit na přelomu letošního jara a léta, jsou nuceny měnit své termíny a v mnoha případech i program - VÍCE ZDE.

Radost, vztek i uvědomělost. Podívejte, jak to vypadá, když nakupují senioři

/FOTOGALERIE/ Reportáž redaktora Deníku Petra Jiříčka ze supermarketu v čase vyhrazeném pro nákup seniorů nabídla úsměvné situace, později podrážděné lidi, ale i uvědomělé občany a poznatky, jak by si zákazníci přáli zachovat chod obchodu i do budoucna - VÍCE ZDE

Živnostníci se víc než koronaviru bojí infarktu: nová opatření vlády nestačí

Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění je fajn, ale z nejhoršího nám to nepomůže. Na tom se shodují živnostníci, které Deník oslovil s otázkou, jak vnímají nejnovější opatření vlády. Že je postup státu příliš pomalý a opatrný, si myslí i podnikatelské odbory - VÍCE ZDE

Rozvoz a polední menu nestačí. Finanční ztráta restaurací v kraji roste

/FOTOGALERIE/ Velký pokles prodeje zaznamenávají kvůli koronaviru i restaurační zařízení v Opavě. Některá zavřela úplně, jinde vaří alespoň polední menu - VÍCE ZDE

Nanotextilní roušky ve Frýdku-Místku začnou roznášet do schránek

Primátor Michal Pobucký dnes informoval o dodávce nanotextilních roušek, které město zajistilo na základě spolupráce s frýdecko-místeckou firmou DEVA - VÍCE ZDE



Dezinfekce chybí, v Břidličné si ale dokázali vyrobit vlastní

V okrese Bruntál společnost Al invest Břidličná a. s. zaměstnává téměř 800 lidí. Tento největší tuzemský producent hliníkových výrobků dodává například jogurtová víčka, máslové fólie, obaly na léky nebo plechy pro automobilový průmysl. Jeden ze zaměstnanců přišel s nápadem vyrobit si dezinfekci vlastní. Další se myšlenky chopili s tím, že po chemické a lékařské stránce ověří, zda je to možné. Ještě ten den se potvrdilo, že základem dezinfekce může být komponent používaný při mísení barev - VÍCE ZDE

Obchodní síť Albert instaluje plexiskla k pokladnám

Obchodní síť Albert rozjela bleskovou akci s instalací plexiskel na pokladnách. Tato dodatečná ochrana pro pokladní i zákazníky bude instalovaná během tří dní na všech dvou a půl tisících pokladnách po celém Česku - VÍCE ZDE.

Dopravní podnik Ostrava: první krok ke zrychlení tramvají

Dopravní podnik Ostrava (DPO) vypsal první soutěž na stavební úpravy tramvajové trati, po které by se mělo jezdit rychlostí až 80 kilometrů za hodinu - VÍCE ZDE.

Soudy informují o zrušených jednáních na webu

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru soudy napříč Českou republikou odvolaly většinu hlavních líčení a jednání. Některá však pokračují - VÍCE ZDE.

Zdravotníci z novojičínské porodnice myslí na osamělé rodičky

Mimořádná doba žádá mimořádná opatření, která v mnoha případech omezují jindy zcela běžné samozřejmosti. Bohužel zasáhla i takový životní okamžik, jako je narození dítěte - VÍCE ZDE.

Barevné jaro. V ostravské zoologické zahradě vykvetly prvosenky

Jako každý rok i letos vykvetlo v areálu ostravské zoo a botanického parku několik druhů prvosenek, které hrají všemi barvami - VÍCE ZDE.

Nudle či kung pao aneb Jak Vietnamci z Českého Těšína zásobovali vojáky

Kvůli plošné karanténě museli zavřít své restaurace, obchody a nehtová studia. Ale nezahálejí. Restauratéři z Českého Těšína vařili pro vojáky a policisty na hranicích - VÍCE ZDE

OBRAZEM: V Orlové zprovoznili nové hřiště pro psy

Po vzoru Karviné a dalších měst vniklo v Orlové na sídlišti Pátá etapa hřiště pro psy. Je oplocené, nechybí atrakce pro psy, lavičky pro lidi i odpadkový koš. Vybudování areálu zaplatilo město v rámci participativního rozpočtu - VÍCE ZDE.

