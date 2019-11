Kraj rozhodl, orlovská ortopedie půjde do nemocnice v Karviné

Orlovská ortopedie by se s konečnou platností měla přestěhovat do Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, nikoli do Havířova, jak si orlovský tým přál. Ve čtvrtek odpoledne to po jednání se zdravotníky i řediteli obou nemocnic potvrdil hejtman kraje Ivo Vondrák. Řekl také, že se bude osobně angažovat na technických úpravách operačních sálů v Karviné, aby co nejlépe odpovídali požadavkům pro moderní ortopedii.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. | Foto: Deník / Tomáš Januszek