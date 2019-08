Oznámil to v tiskové zprávě. „Ve spolupráci s letištěm a experty na leteckou dopravu jsme několik měsíců analyzovali trh. Právníci připravovali celý složitý proces veřejné zakázky a podklady pro Evropskou komisi. Byl bych rád, kdyby první lety byly spuštěny ještě letos,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka s tím, že zájemci se do veřejné soutěže mohou hlásit do 30. září.

Linky z Mošnova do Vídně a do Mnichova by po uzavření smlouvy s vybraným dopravcem měly létat dvakrát denně. „Počítáme minimálně s 11 rotacemi týdně na každé lince. Pokud bude zájem, mohlo by se letadly o minimální kapacitě 40 cestujících do Mnichova či do Vídně časem létat i třikrát denně. Mnichov byl vybrán jako destinace smíšená, kdy kromě přestupů na jiné linky bude značná část cestujících v tomto městě končit nebo začínat,“ prohlásil Jakub Unucka. „Vídeň je oproti tomu destinace téměř čistě tranzitní pro cesty do celého světa,“ dodal Jakub Unucka s tím, že maximální výše kompenzace za provoz obou linek ze strany Moravskoslezského kraje je stanovena na 7,8 milionu eur ročně po dobu čtyř let.

Provoz leteckých linek by tak kraj mohl vyjít na téměř 800 milionů korun. Ročně má jít pro orientaci do leteckého spojení částka, která odpovídá zhruba čtvrtině ročních výdajů kraje na regionální autobusy. V minulosti už kraj zkoušel rozlétat spojení do Amsterdamu a Helsinek, nikdo se ale do výběrového řízení nepřihlásil. „Poučili jsme se z minulých chyb, vyslyšeli názory odborníků. S vysokou mírou pravděpodobnosti proto předpokládáme, že výběrové řízení nezůstane bez odezvy,“ řekl Jakub Unucka.

Zastupitelé v polovině června navíc schválili roční dotaci do výše 10 milionů korun na linku z Ostravy do Varšavy, kterou plánuje polská letecká společnost LOT. Umožní propojení Ostravy s Evropou i dálkovými destinacemi přes Varšavu.

(au, js)