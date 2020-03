„Cílem tohoto opatření je maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem. Provoz podatelny bude pro osobní podání zachován. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny posta@msk.cz nebo telefonního čísla 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Od pondělka až do odvolání se pro lidi uzavřou také další úřady, například Městský úřad Nový Jičín a opavský magistrát.

Magistrát Frýdku-Místku omezuje provoz, a to na pondělí a středu od 13 do 15 hodin. Vstup do budovy bude možný pouze zadním vchodem a korigovat situaci kolem něj budou strážníci městské policie - více zde.

ZRUŠENÉ ZASEDÁNÍ

V Opavě zrušili také zasedání zastupitelstva. "Pohromadě by bylo minimálně 80 lidí, které nejsme schopni prověřit, zda nebyli v kontaktu s někým nemocným. Do tohoto rizika nechceme jít. Proto jsem se i po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí rozhodl toto zasedání zrušit," komentoval zrušení zasedání zastupitelstva opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO) - více zde.

FNO V NOUZOVÉM REŽIMU

Nouzový režim a omezená činnost se už dotkla i Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO). Od úterý 17. března vyhlásila zrušení veškerých plánovaných hospitalizací, operací a neakutních vyšetření. Nařízení se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl ohrozit zdraví daného pacienta - více zde

ZAVÍRAJÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po uzavření škol od základních po vysoké zavírají v některých městech také na mateřské školy. Například v Novém Jičíně od pondělí 16. března uzavřou všechny městské mateřské školy s celkovou kapacitou až 750 dětí - více zde.

Zavřené budou od pondělí i mateřské školy ve Frýdku-Místku - více zde. Stejně tak se rozhodlo je zavřít i vedení ostravského obvodu Mariánské-Hory a Hulváky - více zde.

Všechna klientská i komunitní centra od pondělí zavírá například společnost Residomo, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku.