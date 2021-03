Dnes už můžeme dýchat čerstvý vzduch kdekoliv v okrese. Až do 22. března nám ale nařízení vlády přikazovalo chodit na procházky pouze v katastru své obce. Výlety v liduprázdné krajině, kde hranice katastrů nejsou vyznačeny a vládní nařízení nikdo nekontroluje, si přímo koledovaly o recesi.

Starosta Úvalna Radek Šimek rozjel recesistickou akci Úvalňák na tripu a pak pravidelně referoval, kam až v katastru své obce došel.

Starosta Úvalna Radek Šimek reagoval na zákaz výletů mimo katastr obce recesistickou akcí 'Úvalňák na tripu'. Skončilo to vyvěšením vlajky Úvalna na hradbách Šelenburku a anexí krnovské zříceniny.Zdroj: Zdroj: facebook obce Úvalno

„Dnes jsme se s kamarádem Milanem vydali prozkoumat les směrem na Krnov. Zajímalo nás, zda jde v lese poznat hranice našeho katastru. Za tuto hranici přece nesmíme! A tak jsme šli a šli a najednou jsme se objevili na Šelemburku. Takže jsme porušili zákaz opuštění katastru obce! Snad nám to Krnováci odpustí. Ostatně - Šelemburk kdysi patřil do katastru obce Úvalna. Jako správný starosta sebou vždy nosím vlajku, tedy jsme se s Milanem rozhodli ji na Šelemburku vztyčit a alespoň takto na chvíli tohle území opět zabrat a přiřadit ke katastru Úvalna,“ referoval starosta Úvalna v půlce března, jaké uličnictví ho napadlo při procházce lesem. Fotografie na facebooku doplnil zvoláním: „Jednou ten Šelenburk dobijeme zpět!“

Krnov: Šelenburk nedáme!

To už starosta Krnova Tomáš Hradil nemohl ponechat bez reakce: „Zítra svolám krizový štáb a okamžitě vyhlásím stav válečné pohotovosti. Šelenburk nedáme!,“ vzkázal do Úvalna starosta Krnova Tomáš Hradil.

„Tomáši starosto, hrad tento byl zcela opuštěn. Byla zde jen dvě pážata, která při vztyčování řekla "nashledanou" a šla na Krnov. Dobrá, navrhuji uspořádat v době pocovidové regulérní boj o území. Navrhuji nechat krizové štáby spát a nastartovat kulturní štáby, ať promyslí detaily,“ navrhl starosta Šimek kulturní alternativu místo válečné pohotovosti.

S bílou vlajkou na hranici katastru

Kulturní štáb města Krnova navrhuje při nejbližší možné příležitosti uspořádat na Šelenburku přátelské setkání úvalenského a krnovského lidu. Starosta Krnova svému úvalenskému protějšku předložil následující program setnání: 1. zakopání válečné sekyry. 2. vykouření dýmky míru, 3. slavnostní přípitek bylinného likéru Altavater, 4. opečení špekáčků, 5. táborákový zpěv, 6. volná diskuse případně přesun na diskotéku. „Depeše bude doručena na hranici katastru společně s bílou vlajkou. Těšíme se,“ vzkázal do Úvalna Tomáš Hradil.

„Kluci, vy když se dáte dohromady, vždycky vyleze nějaká taškařice,“ komentovala recesi svých kolegů starosta Zátoru Salome Sýkorová. Starosta Úvalna sklízel palce nahoru za to, že krnovský hrad anektoval civilizovaně, pouze výsostným znakem Úvalna na hradbách, takže při tom nikdo nepřišel k újmě. „Konečně s rozumem a humorem vedená debata, bez urážek nadávek. Jde vidět, že u nás na Krnovsku jsou normálně myslící lidé,“ shodují se nejčastější reakce obyvatel Krnova i Úvalna.

Zapojení historiků

Diskusi obohatili také historici, které zaujala zmínka o zřícenině na hranici katastrů. „Když byly roku 1836 vyměřovány obecní katastry, ocitl se Šelenburk na katastru Úvalna, nicméně byl stále majetkem knížecí komory, jestli se nepletu. Pak je možné, že nárok si tak úplně nemůže vznášet ani Úvalno, ani Krnov,“ komentoval situaci krnovský historik Alexandr Michl-Bernard.

Také upozornil, že dříve měla obec Úvalno a hrad úplně stejný název Lobenštejn (Lobenstein). Zjevně proto, že Úvalno bylo hradu výrazně blíž, než Krnov. Je pozoruhodné, že místní dnes používají stejně často název Šelenburk i Šelemburk.

Starosta Úvalna Radek Šimek v kronikách usilovně hledá záznam, který mu utkvěl v paměti. „Psalo se tam, že vedení obce Úvalno žádalo Krnov o navrácení tohoto území zpět do katastru Úvalna, ale Krnov to zamítl. Bylo to zapsáno jen takto jednou větou, žádné podrobnosti. A pak také samozřejmě onen název Lobenstein - historikové k naší Rychtě uvádí, že obec byla podhradní k onomu hradu a Úvalenský rychtář byl zároveň purkrabí na hradě,“ vysvětluje Šimek jak se zrodil nápad anektovat zříceninu hradu jménem Úvalna.