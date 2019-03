Českoslovenští hokejisté 28. března 1969 ve Stockholmu porazili Sovětský svaz 4:3. Naši hokejisté přelepili komunistickou hvězdu nad hlavou českého lva na reprezentačních dresech a manifestačně poraženým „Rusákům“ odmítli podat ruku.

Češi vnímali hokej jako odvetu za sovětskou okupaci a po vítězné brance vyrazili do ulic. S improvizovanými transparenty zaplnili nejen Václavák, ale i města po celé republice. Svědkem legendárních oslav se stal krnovský fotograf Josef Kuník. Díky své pohotovosti pořídil unikátní fotografie sovětských důstojníků, jak z okna své komandatury vykukují na rozjásané krnovské náměstí.

„Byl už večer, ale celé město jako na povel vstalo a vyrazilo do ulic. Bylo to spontánní a neplánované. Najednou všichni cítili potřebu slavit hokejové vítězství. To vám bylo řevu. Sovětští důstojníci měli svůj hlavní komitét uprostřed Krnova přímo u radnice, aby měli přehled, co se děje na náměstí. Všechno to sledovali z oken, ale nezasáhli,“ popsal Josef Kuník vznik slavné fotky krnovského náměstí, kde nad jásajícími davy s prapory vykukují siluety sovětských vojáků.

Atmosféru krásně vystihuje také Kuníkova fotka motocyklu Jawa s výmluvným transparentem: „4:3“. „Jen co skončil zápas, Krnováci výsledek napsali na nějaký balící papír a vyrazili slavit,“ komentoval Kuník na pořízení další ikonické fotografie.

Před pár lety v Krnově na Ježníku vznikla naučná stezka Kabátův kopec, která vede přes bývalou střelnici sovětské armády. Její autoři přišli s vtipným nápadem, že na společné infotabuli připomenou výletníkům invazivní druhy rostlin a současně invazivní sovětskou armádu. Josef Kuník jim k tomu ochotně propůjčil své fotografie včetně těch, které nafotil přesně před padesáti lety 28. března 1969.

K TÉMATU

Mistrovství světa bylo původně přiděleno Československu. To se však po invazi vojsk Varšavské smlouvy pořadatelství zřeklo a IIHF pověřila uspořádáním šampionátu Švédsko.

Turnaj se zapsal nejvyrovnanějším bojem o medaile v dosavadní historii šampionátů a naprostým selháním Kanady. O titulu rozhodovaly zápasy silné evropské trojky, Československo dvakrát porazilo SSSR (2:0, 4:3), Sověti zase dvakrát Švédy (4:2, 3:2) a Švédi dvakrát ČSSR (2:0, 1:0). O zisku medailí nakonec rozhodlo skóre (1. SSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR).