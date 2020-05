„Sokl bude oklepán a nahrazen obkladem z kamenných desek s větranou mezerou za nimi. Kolem objektu bude provedena drenáž. Zídky budou omítnuty maltou, která umožní odvětrávání vlhkosti ze zdiva,“ popisuje práce referent odboru veřejných zakázek Lubomír Stýskala.

Konečný vzhled divadla po opravě by se neměl příliš lišit od dosavadního. „Na obklad bude použita světlá slezská žula. Desky budou mít hranu s ozdobným lemem z vybroušených pásků. Jde o kopírování původního zdobení,“ vysvětlil Stýskala.

Opravy by měly být hotové ke konci srpna. Náklady přesahují 1,6 milionu korun bez DPH. Práce má na starost opavská firma Ing. Pekárek stavební společnost, s. r. o.

Protože divadlo představuje kulturní památku, dohlíží na ně také zástupci památkové péče. Město už také zpracovává projekt úpravy interiérů, který by zvýšil komfort diváků. „Počítá například s novou vzduchotechnikou, úpravou lóží a novým jevištěm. Změnilo by se také rozložení sedadel s uličkou uprostřed hlediště podle původního řešení, které by mělo zvýšit komfort diváků, ovšem na úkor počtu míst,“ upřesňuje Lubomír Stýskala. V další etapě by pak mělo dojít na řešení interiéru, kdy památkáři chtějí obnovit původní vzhled, včetně akustiky.

Zatím poslední rekonstrukční práce na divadle skončily v roce 2015. Tehdy šlo o opravy střechy, která byla pokryta břidlicí. Tyto opravy odstartovala už o devět let dříve rekonstrukce dřevěných krovů.

Městské divadlo navrhl Leo Kammel

Krnovské Městské divadlo bylo postaveno v letech 1927 až 1928 na podnět tehdejšího krnovského starosty Richtera. Hlavním investorem bylo město, ale vypomohly také místní firmy, živnostníci i zemědělci. Projektantem byl žák Jana Kotěry z pražské uměleckoprůmyslové školy Leo Kammel, který nárožní objekt zdramatizoval ostrými štíty a klínovými motivy dekorativních výplní.