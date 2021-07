„Věděl jsem, že nebude daleko. Celou dobu zůstával v baráku, a to nepředstavovalo pro okolí žádné ohrožení,“ řekl Deníku Vlastík, chovatel krokodýlka a provozovatel restaurace Cihelna U Chýlků, pod jehož obytnou částí Mireček v klidu pobýval po celou dobu útěku z venkovního výběhu s bazénkem.

„Fakt ho nemáte sebou?“ neodpustili si žertovat policisté, když jim Vlastík šel na stanici po nalezení ještěra znovu „podat vysvětlení“. On by se pětiletý krokodýl čelnatý totiž opravdu vešel v pohodě do tašky. Rozměry ani ne čtyřkilového živočicha se dají přirovnat k noze chlapa.

Menší legrace bude ale s veterinární správou, která se na Vlastíka zaměřila kvůli chybějícímu povolení k chovu (ostatní papíry ovšem podle svých slov měl). „Očekávám, že mě budou pokutovat,“ řekl s tím, že každopádně má v plánu Mirečkův pobyt doma zlegalizovat dle předpisů.

Krokodýlek se po návratu do výběhu na dvorku Cihelny U Chýlků rozhodl trucovat schovaný ve vodě. Chovatel mu tento čas dopřál, jelikož mezitím připravil vnitřní terárium, které dříve bylo a nadále zase bude Mirečkovým domovem. „Ven po této zkušenosti nejde,“ dodal Vlastík.