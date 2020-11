/FOTOGALERIE/ Kruhový objezd u hypermarketu Tesco v Karviné má novou podobu. Ve kruhové vnitřní části je 14 kusů dřevěných trámů z dubu a jasanu s nápisy Na viděnou Karviná a na příjezdu do města zase Vítá vás Karviná.

Kruhový objezd u Tesca v Karviné, listopad 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Kruhový objezd u Teska patří mezi nejfrekventovanější ve městě, proto jsme dlouhodobě zvažovali, jak a čím ho ozvláštnit, a to v návaznosti na nenáročnou údržbou do dalších let. Měli jsme mnoho nápadů a tento se nám zdál originální a neotřelý,“ přibližuje vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.