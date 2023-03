Jak říká nový starosta Karel Kula, chce navázat na vše, co je rozběhnuté. „Snažím se lidi sbližovat, aby si vycházeli vstříc, než abych si hrál na to, kdo je větší machr,“ říká Karel Kula.

Z opozice rovnou starostou… To je velká změna, co říkáte?

Máte pravdu. Přiznám se, že jsem o ten post úplně nestál, ale situace se tak vyvinula. Poté, co se koalice rozšířila o NESTRANÍKY, dostal nabídku na post starosty místostarosta z ODS Jan Pekař. Ten ji ale odmítl a podle koaliční dohody jsem byl druhý na řadě já.

Co na to říká vaše žena, že teď budete mít víc práce než dřív?

Myslím, že moje paní je z toho víc nervózní než já.

Vašemu zvolení a personální změně v radě města předcházelo odvolání místostarostky za sdružení NEZÁVISLÍ pro Těšín Kateřiny Krainové Byrtusové. Hlasovalo pro něj 22 z 27 zastupitelů. Názorová shoda a zároveň trochu „rozdivočelé“ zastupitelstvo. Tušíte, k čemu jste se „upsal“?

Vím, že mě nečeká nic jednoduchého, ale chci ukázat, že se toho nebojím, že mám stran budoucnosti města nějaké vize. Tak jako jsem je měl dosud, kdy jsem pracoval coby městský sportovní manažer, tak bych je chtěl rozvíjet i coby starosta. Rozhodl jsem se přijmout tuto funkci i proto, že mi není mi jedno, co se ve městě děje. Vadí mi například, že se éterem šíří hodně „zaručených“ zpráv, které mnohdy úplně neodpovídají realitě. To si myslím, že není dobře. Mým úkolem proto v prvé fázi bude situaci zklidnit.

Jaké budou vaše priority ve funkci starosty?

Určitě chci navázat na to, co bylo rozděláno. Jednou z priorit je školství a příspěvkové organizace, které budu mít ve své gesci. Ovšem jak přesně budou rozděleny kompetence vedení města, si ještě musíme vyjasnit.

Předpokládám, že bude třeba dotáhnout do konce rekonstrukci Nádražní ulice, která se táhne „přes čas“ a je to doslova studnice problémů…

Určitě. Ale jsem ve funkci teprve pár hodin, tudíž si musím všechno k těmto věcem zjistit. Věřím, že se nám rekonstrukci podaří dotáhnout do úspěšného konce, když bývalá paní místostarostka tvrdila, že město je s firmou Porr dohodnuto, že se na stavbu v dubnu vrátí a dodělá, co je potřeba. Všichni víme, že tam není vše, jak by mělo být.

Zastupitelstvem stále rezonuje kauza odvolané místostarostky Krainové Byrtusové, která přiznala, že pro vlastní potřeby upravovala nahrávku z prosincového zastupitelstva, přestože se hájí tím, že nezničila původní záznam. Bude mít ta záležitost na úrovni zastupitelstva nějakou dohru, když opozice před dvěma týdny mluvila o podání trestního oznámení?

Deset zastupitelů podalo trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci manipulace s audiozáznamem ze zasedání zastupitelstva z prosince 2022. Tak uvidíme, jak věci vyhodnotí orgány činné v trestním řízení. Mělo by se zjistit, co se vlastně stalo, k čemu a proč došlo, případně, kdo za co může, protože variant, co jak bylo, je hned několik. Takže uvidíme, co zjistí policie.