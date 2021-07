Kůrovcová kalamita, jaká nemá v historii obdobu, způsobila na evropském trhu se dřevem obrovský přetlak nabídky nad poptávkou. Hledání nových odbytišť nastartovalo masivní export české smrkové kulatiny do Číny. Po Rakousku a Německu se Čína stala největším odběratelem českého kůrovcového dřeva.

Kalamita způsobená kůrovcem. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Z Číny do Evropy proudí levné zboží v kontejnerech. Náklady na dopravu jsou přibližně stejné, ať už se kontejner vrací do Číny prázdný nebo naplněný dřevem. Díky globalizaci jsou náklady na transport českého dřeva do Číny zanedbatelná položka.