Když mosty, tak rekonstrukce. To je slovní spojení, které v Ostravě začalo platit před pár lety a kvůli podfinancování je nyní potřeba mnohé pilíře opravovat. Pokračují rekonstrukce Estakády Bazaly a Výškovických mostů, k nimž se letos přidal také železniční most v Opavské ulici ve Svinově. V prvních dvou případech se však blíží ještě výraznější dopravní komplikace, než na jaké jsou řidiči zvyklí doposud.

„Po Výškovických mostech i Estakádě Bazaly se nyní jezdí po půlce silnice, od přelomu května a června je ale bude nutné uzavřít úplně,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

„Pro Ostravany je to složité, ale na rekonstrukce nyní máme peníze, a pokud je neopravíme teď, tak nikdy. Později bychom je museli stavět v podstatě znovu,“ řekl Unucka a podotkl, že v úplně nejhorším stavu v kraji je most přes železniční trať v Šenově. Do letošního září na něm bude proinvestováno bezmála padesát milionů korun.

VLÁDO, KONEJ!

Zásadní vliv na stav silnic v Moravskoslezském kraji má kůrovec. Na Jesenicku by bylo potřeba opravit postižené silnice 2. a 3. tříd za 400 milionů korun, v Beskydách prozatím za polovinu. Dalších 400 milionů na opravy by potřebovaly městské a obecní cesty. „Na takovou zátěž, kterou zažívají při kůrovcové kalamitě, kdy po nich jezdí čtyřicetitunové náklaďáky se dřevem, nebyly stavěny,“ popsal problém náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Hejtman kraje Ivo Vondrák už vyzval premiéra Andreje Babiše, aby se problémem vláda zabývala. „Sedminásobně vyšší těžba dřeva zdevastovala krajnice, auta vyjezdila koleje, objevují se výtluky. Je třeba jednat, než po těch silnicích neprojedou v potřebném čase ani sanitky,“ nastínil reálnou hrozbu Unucka a předeslal, že stejný problém s kůrovcem, jako je nyní v Jeseníkách, bude v Beskydách nejpozději za rok.

PŘELÉVÁNÍ PENĚZ

Moravskoslezský kraj letos dá na nejnutnější opravy silnic způsobený kůrovcovou těžbou šest milionů korun. Systematické opravy kraj chystá až po ukončení těžby. Čeká také na dávno přislíbené peníze od státu pro postižené regiony. „Když nám vláda přiřkne peníze někdy v červnu, tak soutěžit zhotovitele na konci léta je až o čtyřicet procent dražší. Proto jsme se rozhodli soutěžit opravy komunikací už od února s tím, že je předfinancujeme z vlastních prostředků, které byly určeny na jiné investiční akce v druhé části roku. Musíme doufat, že vláda peníze poskytne,“ popsal svízelnou situaci Jaroslav Kania.

K TÉMATU

PŘEHLED VŠECH PLÁNOVANÝCH SILNIČNÍCH REKONSTRUKCÍ:



Z rozpočtu Moravskoslezského kraje

- Okružní křiž. II/486 a III/4841 v Krmelíně (FM), realizace 06/2019 – 08/2019, 15,697 mil. Kč

- Okružní křiž. II/647 a III/4654 s MK v Klimkovicích (OV), realizace 04/2019 – 08/2019, 6,462 mil. Kč

- Okružní křiž. III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích(OP), realizace 09/2019 – 6/2020, 9,0 mil. Kč

- Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, realizace 03/2019 – 11/2019, 50,0 mil. Kč

- Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd, realizace 05/2019 – 10/2019, 3,0 mil. Kč



Mostní program

-Rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 Rýmařov – Janovice (BR), realizace 04/2019 – 08/2019, 8,245 mil. Kč

-Most ev.č. 477-032 Baška (FM), realizace 06/2019 – 10/2019, 9,0 mil. Kč

-Provizorní opatření most ev.č. 4688-2 Kovona Karviná (KA), realizace 05/2019 – 09/2019, 3,0 mil.Kč

-Most ev.č. 4805-1 Petřvald (NJ), realizace 03/2019 – 09/2019, 25,126 mil.Kč

-Silnice III/4832 opěrná zeď Žilina u Nového Jičína (NJ), realizace 04/2019 – 09/2019, 7,237 mil.Kč

- Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařská (OP), realizace 03/2019 – 10/ 2019, 8,905 mil. Kč

- Rekonstrukce křižovatky v Chuchelné, II/466 s ul .Komenského (OP), realizace 04/2019 – 08/2019, 5,194 mil. Kč

- Rekonstrukce náměstí Budišov n/B sil. III/4405 (OP), realizace 04/2019 – 10/2019, 16,453 mil. Kč

- Rekonstrukce mostu ev.č. 473-009 Šenov (OV), realizace 03/2019 – 10/2019, + výluky 9,9 mil.Kč, 47,716 mil. Kč

- Silnice III/4648 kamenolom Bohučovice (OP), realizace 03/2019 – 08/2019, 10,520 mil. Kč

- Oprava mostu ev.č. 473-006, Koloredowski (FM), realizace 04/2019 – 07/2019, 3,249 mil. Kč

- Rekonstrukce mostu ev.č. 45211-1 Mezina (BR), realizace 06/2019 – 10/2019, 7,9 mil.Kč

- Rekonstrukce mostu ev.č. 45211-2 Mezina (BR), realizace 06/2019 – 10/2019, 3,8 mil.Kč

- Rekonstrukce mostu ev.č. 04734-12 Suchdol n/O (NJ), realizace 07/2019 – 09/2019, 4,2 mil.Kč

- Rekonstrukce mostu ev.č.465-004 Kyjovice (OP), realizace 05/2019 – 11/2019, 11,648 mil.Kč



IROP

-MÚK Bazaly – II. etapa, realizace 04/2018 – 06/2020 (OV), 191,0 mil. Kč

- III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787‐4.3, realizace 04/2018 – 12/2019 (OV), 313,0 mil. Kč

- Silnice II/478 Prodloužená Mostní I. etapa, realizace 10/2017 - 06/2019 (OV), 134,0 mil. Kč

- Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava, realizace 07/2018 – 04/2019 (NJ), 84,0 mil. Kč

- II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov včetně OZ, realizace 03/2019 – 05/2020 (BR), 43,0 mil. Kč

- Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská, realizace 03/2019 - 12/2019, 117,0 mil. Kč

- Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje, realizace 04/2019 – 08/2019, 43,0 mil. Kč

- Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek – Osoblaha, realizace 04/2019 – 07/2019, 47,6 mil. Kč

- Rekonstrukce a modernizace sil. II/470 ul. Orlovská, realizace 04/2019 – 09/2019, 46,0 mil. Kč