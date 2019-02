Po dvouleté odmlce se v Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky letos v květnu opět uskuteční velká vzpomínková akce. Zamíří na ni návštěvníci nejen z Opavska ale i širokého okolí.

Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Martin Kůs

Před dvěma lety bylo na co koukat. Lidé se mohli zblízka podívat na vojenskou techniku, navštívit řady stánků a být svědky parádních bojových ukázek. Na obloze se například promenádovaly Gripeny, letouny JAK-3 nebo FW-190. Přímo na zemi pak byly obdivovány tanky, džípy, vrtulník, zbraně a mnoho dalšího.

Město Hlučín společně s armádním Krajským velitelstvím Ostrava, Slezským zemským muzeem a Klubem vojenské historie uspořádalo akci, v jejímž rámci se připomínalo jednasedmdesátileté výročí od konce druhé světové války a osmasedmdesát let, které uplynuly od mobilizace v roce 1938. Návštěvníci se k bunkru nad Darkovičkami, které jsou místní částí Hlučína, hrnuli po stovkách. Kdo přijel pozdě, musel řešit problémy s parkováním. To dokazuje, že o vojenské manévry byl obrovský zájem. Nejvíce zaujaly komentované historické ukázky bojů. Na improvizovaném bitevním poli tak na sebe znovu narazili Sověti a Němci. A o tom, že to k reálu nemělo daleko, svědčily i komentáře návštěvníků. „Myslíme si, že ruský pilot, který prolétával těsně nad zemí, neměl snad žádný pud sebezáchovy,“ líčila své pocity například rodina Akritidisova.

Vzpomínkovou akci si pochvalovali také zástupci armády. Oproti roku 2014 se významně zrychlila příprava. „Tehdy to trvalo zhruba půl roku, naposledy se stačilo vše připravit zhruba za tři měsíce,“ poznamenal ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava Jaroslav Hrabec.

TIPY NA DALŠÍ AKCE

1. KVĚTNA - Den pro zoologické zahrady

5. KVĚTNA - oslavy osvobození Krnova, 5. května 1945 okres Bruntál

5. KVĚTNA - Zahájení lázeňské sezony v Sanatoriích Klimkovice

5. KVĚTNA - Závod míru (mezinár. cyklistický závod)

8. KVĚTNA - Zahájení parních jízd na Osoblažské úzkokolejce okres Bruntál

10. KVĚTNA - Bobby McFerrin: GONG Ostrava

12. KVĚTNA - MAY DAY: Den pro pěvce v Zoo Ostrava

13. KVĚTNA - Ostrava město neřestí komentovaná procházka Ostravou

19. KVĚTNA - Klimkovické farmářské trhy 1968

19. KVĚTNA - Den pro hmyz v Zoo Ostrava

19. KVĚTNA - Silesia bike marathon na Opavsku (největší cyklistická akce roku na Opavsku, jedna z vůbec největších sportovních akcí v opavském okrese, příští rok se pojede už 18. ročník)

20. KVĚTNA - Fauna trhy: Výstaviště Černá louka Ostrava

25. a 26. KVĚTNA - Setkání cimbálových muzik Valašského království, Frenštát pod Radhoštěm okres Nový Jičín

26. KVĚTNA - Hlučínský půlmaraton

26. KVĚTNA - Spokey Rainbow Run: Dolní oblast Ostrava-Vítkovice

26. KVĚTNA - Český běh žen Forum Nová Karolina Ostrava

27. KVĚTNA - Svinov komentovaná procházka Ostravou

30. KVĚTNA - Fotbalové trojutkání Mikolow Ilava Klimkovice na hřišti v Klimkovicích

KVĚTEN - Beskyd model Kit Show, 22. ročník modelářské výstavy se soutěžemi, KDK Kopřivnice okres Nový Jičín

KVĚTEN - Veletrh Novojičínska 19. ročník tradiční regionální výstavní akce, Nový Jičín okres Nový Jičín

KVĚTEN - Šostýnská Venuše 11. ročník festivalu tance, hudby a tvořivosti, Kopřivnice okres Nový Jičín

KVĚTEN A ČERVEN - Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Královská svatba. Meghan si kvůli princovi změní občanství

Kaple svatého Jiří na hradě Windsor v Londýně bude svědkem další významné svatby. Dne 19. května v ní do svazku manželského vstoupí britský princ Harry a americká herečka Meghan Markleová.

Náklady na ceremonii zaplatí královská rodina. Činit by měly okolo 15 milionů korun. Aby Meghan mohla později využívat titul Její královská Výsost, nechá se předtím pokřtít a stane se britskou občankou. Princeznou se ovšem nikdy nestane. Tento titul totiž náleží jen královské dceři.

Až se Meghan provdá, může podle deníku Daily Mail získat titul vévodkyně ze Sussexu. (bes)

Poprvé v Dánsku. Ukončí čeští hokejisté čekání na medaile?

Už dlouhých šest let čeká česká hokejová reprezentace na medaili z mistrovství světa. To, co se kdysi považovalo za samozřejmost, se poslední dobou změnilo ve vzdálený sen v konfrontaci s elitou Češi čím dál víc ztrácejí. Kdo ví, třeba se to změní letos v Dánsku, které bude světový šampionát hostit vůbec poprvé (od 4. do 20. května).

Český tým nastoupí v kodaňské skupině A a postupně se utká se Slovenskem, Švédskem, Švýcarskem, s Ruskem, Běloruskem, Francií a Rakouskem. (vž)