Poslední úsek v oblasti Tyršovo nábřeží po ulici Bučiska má být dokončený do 30. listopadu. V tomto úseku budou cyklisté projíždět po Tyršově nábřeží a chodci budou využívat chodník na této místní komunikaci.

Druhá etapa naváže od Hudebního altánku po ulici Nádraží v časovém úseku do konce října 2021. Chodci budou při této uzavírce využívat jako náhradní trasu Cyrilometodějskou stezku, cyklisté budou vedeni po cyklostezce z opačné strany a dále využijí stejnou trasu jako pěší.

První uzavírka se bude týkat úseku od Palackého ulice po Hudební altánek v městském parku v termínu od konce září do poloviny října.

Postupné částečné uzavírky smíšené cyklostezky si v období od konce září do konce listopadu vyžádají práce na opravě toku Rožnovské Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Stavba bude rozdělená do čtyř etap, během každé budou pro chodce i cyklisty vyznačeny náhradní trasy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.