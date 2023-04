Turisté, kteří se chystají vyrazit po velikonočních svátcích na Pustevny ze strany od Trojanovic, musí počítat s jistou komplikací. Provozovatel lanové dráhy společnost Pustevny s. r. o. kvůli pravidelné údržbě a technickým revizím přerušuje provoz lanové dráhy Ráztoka-Pustevny.

Na Pustevny je možno vyjet lanovkou z Trojanovic-Ráztoky. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Lanová dráha bude mimo provoz od úterý 11. do pátku 14. dubna a také v následujícím týdnu od pondělí 17. do pátku 21. dubna 2023 včetně. O víkendu 15. a 16. dubna bude lanová dráha jezdit bez omezení. Odjezdy jsou každou půlhodinu od 9 do 17 hodin. Od soboty 22. dubna lanová dráha pojede každý den podle jízdního řádu tedy každou půlhodinu v době od 9 do 17 hodin, kdy je poslední odjezd.

Jednotlivé jízdné stojí 220 korun, zpáteční je o 50 korun dražší, senioři, junioři a studenti zaplatí za jednotlivou jízdu 200 korun, zpáteční jízdné je vyjde na 220 korun.

Kvůli zmíněné plánované údržbě bude ve stejnou dobu, tedy od úterý 11. do pátku 14. a poté od pondělí 17. do pátku 21. dubna 2023 mimo provoz rovněž restaurace na horní stanici lanovky. O víkendu 15. a⁠ 16. dubna bude otevřená od 9 do 17 hodin. Od soboty 22. 4. bude restaurace v provozu bez omezení každý den od 9.30 do 16.30 hodin a o víkendech od 9 do 17 hodin.